اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف اليوم الأربعاء، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي يجعل طهران حرة نظريا ويدفعها إلى تطوير الأسلحة النووية.

وقال نوفيكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء "إذا تم هدم المعاهدة، فبالتأكيد سيكون لدى إيران من الناحية النظرية حرية التصرف، بما في ذلك إمكانية تطوير أسلحة نووية وتنفيذ البرامج المعنية. ولذلك، فإن الولايات المتحدة في هذه الحالة تقوم بدور المستفز".

وأشار البرلماني الروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نفسها لم تقدم حتى الآن أي شكوى بحق إيران فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها فى الاتفاق النووى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ هذا الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستاءة من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية حول النووي الإيراني.