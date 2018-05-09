وزير فرنسي: من "غير المقبول" ان تكون واشنطن "الشرطي الاقتصادي للعالم" اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير انه من "غير المقبول" ان تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم" وذلك بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات على ايران.