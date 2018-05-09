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رقم الخبر: 219159 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 12:39 الاقسام: محليات  
وزير فرنسي: من "غير المقبول" ان تكون واشنطن "الشرطي الاقتصادي للعالم"

وزير فرنسي: من "غير المقبول" ان تكون واشنطن "الشرطي الاقتصادي للعالم"

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير انه من "غير المقبول" ان تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم" وذلك بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات على ايران.

وكان ترامب اوضح عند اعلان قراره حول الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، بان الشركات الاجنبية امامها ما بين ثلاثة وستة اشهر "للخروج" من ايران قبل ان تطالها العقوبات بدورها وتمنعها من الدخول الى الاسواق الاميركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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