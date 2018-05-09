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رقم الخبر: 219158 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 12:37 الاقسام: محليات  
الصين ترد على ترامب: يجب الالتزام الكامل بـ"الاتفاق النووي"

الصين ترد على ترامب: يجب الالتزام الكامل بـ"الاتفاق النووي"

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، وأعربت عن معارضتها فرض عقوبات من طرف واحد على طهران، عقب إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2015 بمشاركة دولية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 8 مايو/آيار، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإدعى لديه أدلة على أن إيران تسعى للحصول على قنبلة نووية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية غين شوان، اليوم الأربعاء 9 مايو، إن الصين قلقة بسبب قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الايرانية.

وقال شوان في إحاطة إعلامية: "الطرف الصيني يعرب عن قلقه إزاء قرار الولايات المتحدة بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران".

وينتقد ترامب الاتفاق النووي منذ تولى منصبه ويقول إنه أسوأ اتفاق تم إبرامه على الإطلاق، ويعتبر أن الإدارة الأمريكية السابقة شاركت في صناعة فوضى بسبب هذا الاتفاق.

وقال ترامب عقب إعلان الانسحاب، إنه كان من المفترض أن يكون لحماية أمريكا لكنه يسمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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