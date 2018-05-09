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رقم الخبر: 219157 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 12:32 الاقسام: دوليات  
انتخابات ماليزيا.. ارتياح في أوساط عبد الرزاق مع بدء التصويت

انتخابات ماليزيا.. ارتياح في أوساط عبد الرزاق مع بدء التصويت

كشفت مصادر في المفوضية العليا للانتخابات في ماليزيا، أن النتائج الأولية للانتخابات العامة التي تجري الأربعاء، ستظهر ليل اليوم ذاته بالتوقيت المحلي.
وفي إحدى اللجان بمنطقة تامن سيري رامباي في العاصمة كوالالمبور، رصدت "سكاي نيوز عربية" إقبال الناخبين على مقر التصويت، فيما لم تظهر بعد تقديرات أولية لنسب المشاركة بالانتخابات المدعو لها نحو 15 مليون ماليزي.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الخامسة مساء، وسط أجواء من الارتياح في أوساط ائتلاف الجبهة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
ويخوض ائتلاف رزاق الحاكم الانتخابات في مواجهة تحالف الأمل الذي يقوده السياسي العائد إلى الساحة مهاتير محمد.
وأشارت استطلاعات رأي أن ائتلاف عبد الرزاق سيحقق فوزا على المعارضة لكن بفارق ضئيل.
وتجرى الانتخابات العامة لاختيار نواب لشغل جميع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 222 مقعدا، وقد حصل ائتلاف نجيب الحاكم على 133 مقعدا ليفوز في آخر انتخابات عامة، أجريت عام 2013.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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