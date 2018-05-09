القوات الأمنية العراقية تتحضر لتأمين الانتخابات + فيديو أكد قائد عمليات سامراء في العراق اللواء الركن عماد ياسين الزهيري أن القوات الامنية بدأت بالتعاون مع مفوضية الانتخابات في صلاح الدين وبغداد لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها السبت المقبل.