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|رقم الخبر: 219151
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 11:15
|الاقسام: عربيات
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القوات الأمنية العراقية تتحضر لتأمين الانتخابات + فيديو
أكد قائد عمليات سامراء في العراق اللواء الركن عماد ياسين الزهيري أن القوات الامنية بدأت بالتعاون مع مفوضية الانتخابات في صلاح الدين وبغداد لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها السبت المقبل.
وأضاف الزهيري في مؤتمر صحافي أن القوات الأمنية نفذت عمليات استباقية القت فيها القبض على متهمين ومشتبه بهم.
المزيد في الفيديو المرفق ...
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