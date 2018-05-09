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رقم الخبر: 219150 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 11:25 الاقسام: عربيات  
إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية في تونس اليوم

إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية في تونس اليوم

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري، أن مجلس الهيئة سيعقد، الأربعاء، ندوة صحفية أولى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية.

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري، أن مجلس الهيئة سيعقد، الأربعاء، ندوة صحفية أولى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية.

وقال «المنصري»، في تصريحات، مساء الثلاثاء، إن الهيئة ستنطلق في إعداد الترتيبات الخاصة بالاستعداد للإعلان عن النتائج الأولية من خلال ذكر عدد المسجلين والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة والأوراق الصحيحة وعدد القوائم التي تحصلت على مقاعد وتسمية هذه المقاعد.

وأشار إلى أن المداولات في مجلس الهيئة ستعتمد على نتائج تقارير الحملة الانتخابية.

وكانت هيئة الانتخابات استكملت، مساء الثلاثاء، تقديم بقية النتائج الجزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات، وهي ولايات سليانة وبن عروس وأريانة والمنستير وتطاوين وقابس والكاف وصفاقس والمهدية وجندوبة.

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البلدية التي أجريت في تونس، الأحد الماضي، واستطلاعات رأي، أن "حركة النهضة" تصدرت هذه الانتخابات، متبوعة بـ"نداء تونس"، بينما قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 33.7%.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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