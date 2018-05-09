قدم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب شكره للاتحاد العراقي على مبادرته لإقامة مباراة كأس القدس بين المنتخبين الشقيقين اليوم الثلاثاء، في المدينة الرياضية بالبصرة.

وقال الرجوب في تصريحات خاصة لـ"": "مبادرة الاتحاد العراقي لإقامة مباراة كأس القدس تدل على مكانة مدينة القدس في قلوب العراقيين، نحن نفتخر بمبادرة العراق ونشكر الاتحاد العراقي".

وأوضح: "المباراة كانت تنافسية وشهدت حماسًا كبيرًا، وسعى الفريقان لتحقيق الفوز، إلا أنها انتهت بتعادل عادل".

وأشار إلى أنه قرر ترك كأس القدس في العراق اعتزازا بمبادرة العراقيين التي تعني الكثير، متمنيًا أن تأخذ مدينة القدس مكانتها الطبيعية رياضيًا.

وأكمل: "العراق استحق رفع الحظر عن ملاعبه، وأثبت للجميع من خلال المباريات التي نظمها أنه بلد عاشق لكرة القدم ونتمنى أن تكتمل فرحة العراقيين برفع الحظر الكلي عن ملاعبه".

يشار إلى أن المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بين المنتخبين العراقي والفلسطيني انتهت بالتعادل السلبي.