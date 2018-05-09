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رقم الخبر: 219147 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:47 الاقسام: رياضة  
أوكرانيون يقدمون تسهيلات مجانية لجمهور نهائي دوري الأبطال

أوكرانيون يقدمون تسهيلات مجانية لجمهور نهائي دوري الأبطال

لجأ مواطنون أوكرانيون لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن استعدادهم لاستضافة مشجعين ينوون حضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام في 26 مايو/ أيار الجاري في كييف في منازلهم مجانا بعد أن بالغت الفنادق في زيادة أسعارها لحجز الغرف لديها عشية المباراة المرتقبة.

وطلبت العديد من الفنادق والشقق الفندقية آلاف الدولارات للإقامة، بعد أن كانت القيمة المعتادة للحجز في حدود 50 دولارا لليلة الواحدة، أو ألغت الحجوزات الموجودة لتطبيق الأسعار المرتفعة في ظل توقعات بقدوم ما يصل إلى 50 ألف مشجع.

وخوفا من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إلحاق الضرر بصورة أوكرانيا بادر الطالب الأوكراني فيكتور كيليمار (27 عاما) بتشكيل مجموعة على فيسبوك يعرض من خلالها سكان محليون استضافة مشجعين لمشاهدة المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول.

ويقول كيليمار أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت حين سمع أحد الأشخاص يتفاوض لاستخدام مقعد في عيادة طبيب أسنان كسرير يقضي عليه ليلته مقابل بضع مئات من الدولارات، وقال "بالنسبة لي تجاوزت المسألة حدود العقل والمنطق".

ونجحت المجموعة التي انطلقت في 5 مايو/ أيار الجاري في استقطاب ثلاثة آلاف عضو عرض الكثير منهم أسرة وأرائك وحجرات زائدة عن الحاجة إضافة لترتيب رحلات مجانية في العاصمة الأوكرانية.

وعرض البعض ممن سيستضيف الجماهير القادمة التطوع باستقبال الزائرين في المطار أو إعداد وجبات شعبية تقليدية لهم.

وقال جيورجي كلارك (27 عاما) أحد مشجعي ليفربول إن ارتفاع تكاليف الإقامة دفعت الكثير من المشجعين إلى التفكير في إلغاء السفر إلى أوكرانيا.

وقال كلارك إنه وقبل العثور على مكان للإقامة في كييف عبر مجموعة فيسبوك، كان أرخص مكان عثر عليه عبر الإنترنت يتكلف في حدود 2500 دولار لليلة الواحدة.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، سوف يفتح أبواب ملعبه سانتياجو برنابيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في كييف نهاية الشهر الحالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد سيفتح ملعب سانتياجو برنابيو، أمام جماهير الفريق الملكي، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من قلب ملعب الفريق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ريال مدريد بفتح أبواب سانتياجو برنابيو أمام الجماهير لمشاهدة النهائي، فقد فعلها أيضًا في النهائيات الثلاثة السابقة التي خاضها الفريق في 2014 و 2016 و 2017 وقد توج الفريق الملكي بها جميعًا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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