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رقم الخبر: 219146 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:36 الاقسام: رياضة  
سلة النفط تحتفظ بلقب الدوري العراقي

سلة النفط تحتفظ بلقب الدوري العراقي

احتفظ فريق النفط بلقب دوري كرة السلة العراقي بفوزه على الشرطة بنتيجة 77 - 73 في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في قاعة الشعب المغلقة ضمن رابع مباريات ( الفاينل اوف)، ليحسم اللقب بعد أن حقق خمسة انتصارات مقابل ثلاثة للشرطة ليتوج رسميا باللقب.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد أن حقق الشرطة انتصاره الثالث وبحث في هذه اللقاء عن فوز ليعدل النتيجة بعدد الانتصارات، لكن عزيمة النفط كانت كبيرة لتحقيق اللقب، ليكسب المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

وقال مدرب النفط خالد يحيى في تصريحات خاصة إن لاعبينا قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز، لافتا إلى أنه سعيد جدا بان يحقق لسلة النفط لقب الدوري في موسمين على التوالي رغم المنافسة الشرسة مع الأندية الأخرى.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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