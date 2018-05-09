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رقم الخبر: 219145 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:35 الاقسام: رياضة  
فوز صعب لذوب آهن على استقلال بدوري أبطال آسيا
بالوقت القاتل

فوز صعب لذوب آهن على استقلال بدوري أبطال آسيا

انتزع فريق ذوب آهن أصفهان فوزا صعبا من ضيفه استقلال طهران 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين ذوب آهن أصفهان الإيراني في الفوز على مواطنه الاستقلال، بالفضل للاعبه جيورجي جفيليزياني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، وأنهى فريق ذوب آهن أصفهان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد نجاد مهدي في الدقيقة 89.

بهذا الفوز أصبح يكفي ذوب آهن أصفهان الفوز بأي نتيجة أوالتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب ليصعد للدور التالي، فيما يحتاج فريق استقلال طهران للفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل للدور التالي.

كما تغلب في المباراة الاخرى فريق الدحيل القطري على مستضيفه العين الاماراتي بأربعة أهداف لاثنين.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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