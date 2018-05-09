  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219144 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:34 الاقسام: عربيات  
العدو الصهيوني يطرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

العدو الصهيوني يطرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

في تأكيد جديد على العنصرية الاسرائيلية وانتهاكها الدائم لحقوق الانسان ورفضها العمل مع المنظمات الانسانية والحقوقية، أعلنت السلطات في كيان العدو الإسرائيلي أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر بمغادرة الكيان الغاصب خلال 14 يوماً، متهمة إياه بدعم المقاطعة ضد «إسرائيل».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها: إن «هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء»، وقد نفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت سلطات العدو قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

ويحمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الاراضي المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، الجنسية الأمريكية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فلسطين اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2530 sec