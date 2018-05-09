في تأكيد جديد على العنصرية الاسرائيلية وانتهاكها الدائم لحقوق الانسان ورفضها العمل مع المنظمات الانسانية والحقوقية، أعلنت السلطات في كيان العدو الإسرائيلي أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر بمغادرة الكيان الغاصب خلال 14 يوماً، متهمة إياه بدعم المقاطعة ضد «إسرائيل».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها: إن «هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء»، وقد نفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت سلطات العدو قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

ويحمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الاراضي المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، الجنسية الأمريكية.