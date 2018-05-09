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|رقم الخبر: 219143
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 10:31
|الاقسام: رياضة
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القوة الجوية يهزم العهد بكأس الاتحاد الآسيوي
حقق فريق القوة الجوية فوزًا عريضًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي لذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.
سجل للفريق الفائز أمجد راضي في الدقيقة 4، وحمادي أحمد في الدقيقة 85، وصالح سدير من ركلة جزاء في الدقيقة 90 + 4، فيما أحرز للعهد محمد قدوح في الدقيقة 90 + 9.
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