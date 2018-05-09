القوة الجوية يهزم العهد بكأس الاتحاد الآسيوي حقق فريق القوة الجوية فوزًا عريضًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي لذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.