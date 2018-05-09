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رقم الخبر: 219143 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:31 الاقسام: رياضة  
القوة الجوية يهزم العهد بكأس الاتحاد الآسيوي

القوة الجوية يهزم العهد بكأس الاتحاد الآسيوي

حقق فريق القوة الجوية فوزًا عريضًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي لذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.

سجل للفريق الفائز أمجد راضي في الدقيقة 4، وحمادي أحمد في الدقيقة 85، وصالح سدير من ركلة جزاء في الدقيقة 90 + 4، فيما أحرز للعهد محمد قدوح في الدقيقة 90 + 9.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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