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رقم الخبر: 219142 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:28 الاقسام: رياضة  
بوفون يكشف عن أعظم 3 لاعبين واجههم

بوفون يكشف عن أعظم 3 لاعبين واجههم

كشف جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الايطالي عن أعظم اللاعبين، الذين واجههم عبر تاريخه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام ميلان في نهائي كأس إيطاليا.

وقال بوفون خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء "أعظم 3 لاعبين واجهتهم على الإطلاق؟ الثنائي رونالدو (البرازيلي والبرتغالي) وليونيل ميسي".

وأضاف "قوة يوفنتوس الحقيقية، هي القدرة على تقديم ضربات قوية للخصم، عندما يبدو أن كل شيء أصبح ضائعًا، في نهائي الكأس لا يوجد تعب نحن في نفس القارب مع ميلان، ولن نبحث عن أعذار".

وتابع "أمام ميلان لا يمكن تصنيف أي فريق أنه المفضل للتتويج باللقب، بدأت فهم هذا الأمر، في عام 2003، والنهائيات التي لعبها الفريقين منذ ذلك التوقيت، أثبتت أنه لا يتم حسمها خلال 90 دقيقة".

وأردف "دوناروما سيكون حارس مرمى إيطاليا الأول للسنوات المقبلة، في حين أن العديد من الحراس الإيطاليين الممتازين، يظهرون في الوقت الحالي".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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