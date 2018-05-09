وهنأ الرئيس روحاني، الشعب الايراني وكافة القائمين على التربية والتعليم بمناسبة فوز المنتخب الايراني ببطولة المصارعة الحرة والرومانية لطلبة المدارس.

وذكر في رسالته ان هذه الرفعة تدل على كفاءة أبناء إيران الإسلامية وهمتهم العالية وجدارتهم على صعيد مختلف السوح العالمية وان رياضة الأطفال والناشئة من طلبة المدارس تعد رصيدا حقيقيا للرياضة الوطنية.

كما نوه بجهود المعلمين والمدربين والمعنيين برياضة الطلاب سائلا الباري سبحانه وتعالى برفعة الناشئة والشباب الأعزاء لايران الاسلامية.