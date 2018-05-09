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رقم الخبر: 219141 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:28 الاقسام: رياضة  
رئيس الجمهورية يهنئ بفوز فريقي الطلبة الايراني في بطولة العالم بالمصارعة
بنوعيها الحرة والرومانية

رئيس الجمهورية يهنئ بفوز فريقي الطلبة الايراني في بطولة العالم بالمصارعة

وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام "حسن روحاني" رسالة تهنئة بمناسبة فوز المنتخب الايراني ببطولة العالم في المصارعة الحرة والرومانية لطلبة المدارس والتي اقيمت في المغرب.

وهنأ الرئيس روحاني، الشعب الايراني وكافة القائمين على التربية والتعليم بمناسبة فوز المنتخب الايراني ببطولة المصارعة الحرة والرومانية لطلبة المدارس.

وذكر في رسالته ان هذه الرفعة تدل على كفاءة أبناء إيران الإسلامية وهمتهم العالية وجدارتهم على صعيد مختلف السوح العالمية وان رياضة الأطفال والناشئة من طلبة المدارس تعد رصيدا حقيقيا للرياضة الوطنية.

كما نوه بجهود المعلمين والمدربين والمعنيين برياضة الطلاب سائلا الباري سبحانه وتعالى برفعة الناشئة والشباب الأعزاء لايران الاسلامية.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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