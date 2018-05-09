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رقم الخبر: 219140 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:30 الاقسام: عربيات  
بدر1 الباليستي يدك معسكر الدفاعات الجوية في جيزان

بدر1 الباليستي يدك معسكر الدفاعات الجوية في جيزان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا من نوع بدر١ على معسكر الدفاعات الجوية في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الدفاعات الجوية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع "بدر1"، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، مساء الأحد الماضي، دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية والحيوية في نجران.

يأتي ذلك في سياق رد القوات المسلحة اليمنية على الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.

 

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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