أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا من نوع بدر١ على معسكر الدفاعات الجوية في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الدفاعات الجوية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع "بدر1"، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، مساء الأحد الماضي، دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية والحيوية في نجران.

يأتي ذلك في سياق رد القوات المسلحة اليمنية على الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.