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رقم الخبر: 219138 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 10:23 الاقسام: محليات  
سورية تدين بشدة قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

سورية تدين بشدة قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أدانت سورية بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مجددة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعربة عن ثقتها الكاملة بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـ «سانا»  الثلاثاء: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واضاف المصدر: ان ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي اظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم.

وختم المصدر تصريحه بالقول ان الجمهورية العربية السورية اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا فانها واثقة تماما بقدرة ايران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للادارة الامريكية والذي يوءثر في امن واستقرار المنطقة والعالم.

 

 

 
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مصدر الخبر: سانا
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