احتفلت مدينة كان جنوب فرنسا بنجوم وصناع فن السينما العالمية الذين فرشت لهم بساطها الأحمر. وقد استعرض النجوم أمام كاميرات الصحافيين ويعرضون أفلامهم في المسابقة الرسمية حتى 19 من الشهر الجاري لنيل السعفة الذهبية.

وفي لفتة رمزية دعا المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، التي ترأس اللجنة التحكيمية لافتتاح الدورة الواحدة والسبعين من المهرجان معلنين بصوت واحد "نعلن افتتاح الدورة الواحدة والسبعين لمهرجان كان السينمائي".

السياسة والاجتماع وأفلام الخيال العلمي هي القاسم المشترك لمعظم الأفلام التي يشارك فيها شباب السينما في العالم.

وقال تيري فيرمو المدير الفني لمهرجان "كان" السينمائي إنه سعيد برؤية هذا الحشد من السينمائيين ولا سيما الشباب الذين يتخذون من الطابق العلوي مكاناً لهم، وأضاف "كنتُ مثلكم أتذكر تلك الأيام عندما كنت شاباً، ولكن أفلامكم ستكون في المقاعد الأمامية".

وتقدم المخرج الإيراني أصغر فرهادي على البساط الأحمر مع أبطال فيلمه الذي عرض في الافتتاح وهو بعنوان "الكل يعلم" (همه مي دانند) بطولة الإسبانية بنيلوبي كروز وخافيير بارديم، بالإضافة إلى الممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين، الذي شارك أيضاً في تأليف وإخراج الفيلم.

فيلم "الكل يعلم"(همة مي دانند) يصور قصة تحصل فيها احداث لفتاة تدعى "كارولينا" تذهب لزيارة أقاربها في القرية التي ولدت فيها في إسبانيا، لكن احداثاً تقع هناك فتأخذ القصة مسارات اخرى.

الفيلم من تمثيل الفنانين: بينيلوبي كروز، خافيير باردم، ريكاردو دارين، (من فرنسا)، ومن إسبانيا إدواردو فرنانديز، باربرا ليني، إلويدا مينغس، إنماكا كيستا، روجر كاسامايور، رامون باريو، كارلا كامبيرا .

يذكر ان 21 فيلماً ستتنافس على مدى 11 يوماً على نيل السعفة الذهبية ضمن فعاليات مهرجان كان، وستون فيلماً سيتم عرضها في مختلف المسابقات الأخرى لمهرجان كان هذا العام وسط احتياطات أمنية مشددة وتفتيش للمشاركين الداخلين إلى صالات وسوق المهرجان.