حرق نواب مجلس الشوري الاسلامي وفي مستهل الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، علم اميركا والاتفاق النووي وذلك ردا على اساءات ترامب تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

حجة الاسلام ذو النوري من النواب الاصوليين في البرلمان رئيس اللجنة النووية بمعية عدد من النواب، توجهوا في مستهل الجلسة العلنية للمجلس، الى مقعد الهيئة الرئاسية وأطلقوا شعار الموت لاميركا وحرقوا العلم الامريكي.

ورحب باقي النواب بهذا الاجراء وأعلنوا مخاطبين الرئيس الامريكي 'لقد أحرقت الاتفاق النووي، ونحن أيضا نحرق علمك وأطلقوا مرة أخرى، شعار الموت لأميركا'.