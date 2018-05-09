  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219132 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 09:41 الاقسام: محليات  
نواب مجلس الشورى الاسلامي يحرقون العلم الأمريكي والاتفاق النووي

نواب مجلس الشورى الاسلامي يحرقون العلم الأمريكي والاتفاق النووي

حرق نواب مجلس الشوري الاسلامي وفي مستهل الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، علم اميركا والاتفاق النووي وذلك ردا على اساءات ترامب تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

حجة الاسلام ذو النوري من النواب الاصوليين في البرلمان رئيس اللجنة النووية بمعية عدد من النواب، توجهوا في مستهل الجلسة العلنية للمجلس، الى مقعد الهيئة الرئاسية وأطلقوا شعار الموت لاميركا وحرقوا العلم الامريكي.

ورحب باقي النواب بهذا الاجراء وأعلنوا مخاطبين الرئيس الامريكي 'لقد أحرقت الاتفاق النووي، ونحن أيضا نحرق علمك وأطلقوا مرة أخرى، شعار الموت لأميركا'.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2831 sec