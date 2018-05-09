  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219131 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 09:33 الاقسام: عربيات  
خروج 3000 مسلح من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي

خروج 3000 مسلح من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي

بدء تنفيذ اتفاق المصالحة بين المسلحين والجيش السوري في ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، وخروج 3000 مسلح مع عائلاتهم باتجاه إدلب شمال البلاد.

غادر أكثر من 3 آلاف مسلح مع عائلاتهم ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وخرج المسلحون ممن رفضوا المصالحة مع الدولة السورية، في 70 حافلة أقلّتهم وعائلاتهم إلى إدلب شمال سوريا.

وكانت الجماعات المسلحة الخارجة من المنطقة قد سلمت الجيش السوري سلاحها الثقيل، بالتزامن مع انتهاء الجيش من أعمال إزالة الحواجز وبدء إعادة تأهيل طريق حمص - حماه الدولي لوضعه في الخدمة العامة بأسرع وقت.

وكانت الحافلات قد بدأت قبل يومين الدخول إلى مدينة الرستن في ريف حمص لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم تفيذاً للاتفاق المبرم بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي برعاية روسية.

وأتى ذلك بعدما تمكن الجيش السوري من تحرير الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود جنوب دمشق بالكامل، بالتزامن مع خروج المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الميادين
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/2252 sec