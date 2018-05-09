بدء تنفيذ اتفاق المصالحة بين المسلحين والجيش السوري في ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، وخروج 3000 مسلح مع عائلاتهم باتجاه إدلب شمال البلاد.

غادر أكثر من 3 آلاف مسلح مع عائلاتهم ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وخرج المسلحون ممن رفضوا المصالحة مع الدولة السورية، في 70 حافلة أقلّتهم وعائلاتهم إلى إدلب شمال سوريا.

وكانت الجماعات المسلحة الخارجة من المنطقة قد سلمت الجيش السوري سلاحها الثقيل، بالتزامن مع انتهاء الجيش من أعمال إزالة الحواجز وبدء إعادة تأهيل طريق حمص - حماه الدولي لوضعه في الخدمة العامة بأسرع وقت.

وكانت الحافلات قد بدأت قبل يومين الدخول إلى مدينة الرستن في ريف حمص لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم تفيذاً للاتفاق المبرم بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي برعاية روسية.

وأتى ذلك بعدما تمكن الجيش السوري من تحرير الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود جنوب دمشق بالكامل، بالتزامن مع خروج المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق.