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رقم الخبر: 219129 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 09:32 الاقسام: محليات  
رأي الشعب الايراني حول انسحاب ترامب من الاتفاق النووي؟

رأي الشعب الايراني حول انسحاب ترامب من الاتفاق النووي؟

أجمع الشارع الايراني على إدانة قرار الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي، وخلال استطلاع اجرته قناة العالم لاراء المواطنين في العاصمة طهران اكد المتحدثون أن الضغوطات الاميركية تعزز من وحدة الايرانيين وتزيد من قدرتهم على مواجهة اية اجراءات حظر جديدة.
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران، خبر سرعان ما تصدر النشرات الإخبارية ليستيقظ العالم على خبر هام ألا وهو أن الإدارة الاميركية الحالية لا عهد لها ولا ذمة.
وبعد استماع الشعب الايراني لكلمة الرئيس روحاني حيال القرار الاميركي باتت الصورة واضحة وقد حدد الموقف الرسمي في طهران الخيارات المقبلة ووضع الشعب أمام حقيقة ما يجري.
وجرى استطلاع لآراء الشارع حيث أجمع غالبية المواطنين على أن الإدارة الامريكية أعلنت رسميا العداء المباشر للشعب الايراني.
الشارع الايراني بمختلف توجهاته وانتماءاته توحد حول ما أسماه الرئيس الامريكي بالعقوبات تجاه بلادهم، مؤكدين أنهم لا يرضخون لما وصفوه بالبلطجية الامريكية.
إعلان الرئيس الامريكي عزز وحدة الكلمة في البيت الايراني الذي حول إجراءات الحظر الغربي طيلة عقود إلى عامل قوة وإبداع في تطور صناعته واقتصاده وقدراته الدفاعية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ الكوثر
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