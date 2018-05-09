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|رقم الخبر: 219127
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 09:27
|الاقسام: اقتصاد
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ترکیا : سنظل نعمل مع إيران تجاريا ولا نخضع لمحاسبة أحد
أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الثلاثاء أن بلاده ستمضي قدما في تجارتها مع إيران بقدر المستطاع ولن تكون خاضعة لمحاسبة أي طرف آخر، وذلك على وقع اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.
وقال زيبكجي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن ”من الآن فصاعدا، سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا“.
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