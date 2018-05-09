وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين دميتري مدفيديف رئيسا للحكومة الروسية الجديدة بعد أن وافق مجلس الدوما الروسي على تعيينه.

وصوت إلى جانب تعيين مدفيديف 374 نائبا من أصل 433، وعارض تعيينه 56 نائبا.

وبعد التصويت، قدم مدفيديف الشكر للنواب على منحه الثقة، مؤكدا أنه يعي المسؤولية والصعوبات التي ستواجه الحكومة الجديدة. وأكد: "لكنني على ثقة بأننا سنتمكن من حل كل المهام التي طرحها الرئيس".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رشح دميتري مدفيديف لرئاسة الحكومة من جديد، وطرح ترشيحه على مجلس الدوما ليصوت على تعيينه.

وقبل التصويت ألقى الرئيس بوتين كلمة أمام مجلس الدوما، اعتبر فيها عمل الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف، والتي قدمت الاستقالة يوم 7 مايو، ناجحا.

وقال بوتين إنه "على الرغم من كل الصعوبات لم تتمكن الحكومة من حل المهام الاستثنائية والطارئة فحسب، بل ومن الحفاظ على آفاق التنمية وزيادة القدرات على المدى المتوسط والبعيد".

وبشأن مرسومه حول "الاهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية"، أشار بوتين إلى أن تحقيق كل الأهداف الواردة فيه سيتطلب جهودا مشتركة من كافة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تكاتف المجتمع.