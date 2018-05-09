سارعت ثلاث دول عربية الى إعلان تأييدها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، مبديةً فرحةً عارمة بالقرار.

الدول الثلاث التي اعلنت تأييدها لقرار الرئيس الأميركي هي «الامارات والسعودية والبحرين» بالاضافة الى الكيان الاسرائيلي، حيث جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الوكالات الرسمية لكل دولة على حدة.

الإمارات ..

ونشرت وكالة أنباء الإمارات «وام» بياناً لوزارة الخارجية جاء فيه: «أعلنت دولة الامارات تأييدها قرار الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول ايران على السلاح النووي في المستقبل ، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص».

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. بحسب «وام».

السعودية ..

وبعد دقائق من المؤتمر الصحفي لترامب، قالت السعودية إنها: «تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلنها دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي».

وزعمت إن «ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها (بموجب الاتفاق النووي) واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لإستقرار المنطقة».

ودعت المجتمع الدولي اتخاذ «موقف حازم وموحد تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية». بحسب المؤتمر الصحفي

البحرين ..

بدورها أعلنت مملكة البحرين تأييد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني.

وأكدت «دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة الأميركية بالتصدي للسياسات الإيرانية»، ودعت «كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة الأميركية».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأميركية، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وذلك في خطاب له مساء الثلاثاء من البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي: «لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيصبح هناك تسابق تسلح نووي في الشرق الأوسط»، وأضاف أن أميركا ستفرض «أعلى مستوى» من العقوبات على إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على دول آخرى.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن «روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا» وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وكان الانسحاب من الاتفاق من بين الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته للرئاسيات الأميركية سنة 2016.