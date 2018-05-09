احتفلت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، مساء الثلاثاء، بمرور 70 عاما علي إقامة كيانهم، والمعرف لدى الفلسطينيين بذكرى 'النكبة'، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وأوضح وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت مساء الثلاثاء مراسم استقبال بمناسبة 'عيد الاستقلال' الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية ويوافق 15 مايو/ أيار) في أحد الفنادق بميدان التحرير، وسط القاهرة.

وأشارت إلى أن 'المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية'.

من جانبه، قال سفير الكيان الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، 'الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالاً لحلّ صراعات إقليمية ودولية'.

وأضاف بحسب البيان: 'نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل، الاخيرة لا تعتبر عدوا بل شريكاً في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي'.

وأشار إلى أن 'الاعتقاد السائد في الماضي كان أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة'.

وشدد على أن 'اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع مصر 'تخدم مصالح الطرفين، ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى'.

وعقب الاعلان عن عقد الاحتفال، عبّرت رموز ونشطاء مصريون عن استنكارهم ورفضهم لسماح سلطات بلادهم بالاحتفال، بتلك الذكرى، في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون لأبشع حالات الاجرام الاسرائيلي.

ووصف المتحدث الرسمي لحزب 'الوفد' ياسر الهضيبي، احتفال سفارة تل أبيب بالقاهرة بذكرى النكبة، بـ 'العنجهية'، فيما قالت النائبة ان الاحتفال اسرائيل في مصر بذكرى النكبة 'عار'.

وقال الهضيبي، في تصريح صحفي، إن 'هذا التصرف ليس بغريب عن إسرائيل التي اعتادت التصرفات الغريبة خلال تاريخها، وقيام إسرائيل بدعوة عدد من السياسيين والبرلمانيين في مصر لهذا الحفل، ينطبق عليه المثل القائل إذا لم تستح فافعل ما شئت)'، مشددا على أن 'حزب الوفد لا يقبل المشاركة في هذه الاحتفالات'.

من جهتها، وصفت النائب نشوي الديب، عضو مجلس النواب، احتفال سفارة تل أبيب بالقاهرة، قبل أسبوع من إحياء الذكرى الـ 70 لنكبة الشعب الفلسطيني، بـ 'العار'.

وقالت النائب، خلال جلسة للبرلمان: 'ندين من ساعد علي عمل هذا الحفل على أرض بلدنا وفي الفندق الذي أقام فيه الزعيم جمال عبد الناصر'.

وكان مجلس النواب المصري، قد حذر الثلاثاء، من حضور حفل السفارة الاسرائيلية.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال الجلسة العامة والتي عقدت اليوم الثلاثاء، رداً على طلب النائب مصطفى بكري، برفض أي دعوات لحضور احتفالية بالسفارة الإسرائيلية، إن 'النواب لا يلبون مثل هذه الدعوات وأنه مطمأن تماماً لذلك، أما بالنسبة للمواطنين الذين ستدعوهم السفارة الإسرائيلية، فهم مدركون للبعد الوطني في هذه المسألة وسيفكرون مائة مرة قبل أن يقبلوا هذه الدعوات'.

وتعليقا عن تلقي 100 نائب دعوات اسرائيلية لحضور الحفل، هدد رئيس البرلمان بمعاقبة النواب الذين يحضرون مثل هذه الاحتفالات الاسرائيلية برغم وجود معاهدة سلام مع الكيان الاسرائيلي مؤكدا: 'لن أتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للائحة ضد النواب الذين يخالفون ذلك'.

وتعليقا على الاحتفال الرسمي الاسرائيلي، أكد النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن نواب البرلمان رفضوا دعوة سفارة اسرائيل في القاهرة، للاحتفال بذكرى النكبة'.

وأضاف بخيت في تصريح صحفي، أن 'جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، السبب وراء عداء المصريين لإسرائيل'.

وتزامن ذلك مع انتشار دعوات شعبية مصرية عبر مواقع التواصل لمقاطعة فندق 'ريتز كارلتون' الذي أعلنت السفارة الاسرائيلية عقد الاحتفالية فيه بذكرى استقلالها (النكبة)، طالب الداعون اليها بمقاطعة اقتصادية للفندق كي يتراجع عن استضافة هذه الاحتفالية.