أعربت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن استنكارها للغارات الجویة الكثیفة التي تُشنّ علي أحیاء مكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء منذ مطلع الأسبوع الحالي، وأودت بحیاة الكثیر من المدنیین.

وأوضحت اللجنة في بیان تلقت وكالة الأنباء الیمنیة (سبأ) نسخة منه أن الغارات التي استهدفت المنطقة القریبة من مكتب رئاسة الجمهوریة بصنعاء أمس الاول الإثنین تسببت في مقتل ما لا یقل عن خمسة مدنیین، بینهم طفل، وإصابة العشرات.

وبینت اللجنة أن انفجارات عنیفة هزت مساء امس الاول الاثنین الأرجاء جوار العرضي، وهي منطقة أخرى مكتظة بالسكان في صنعاء تقع قرب المدینة القدیمة التاریخیة.

ولفت البیان إلى أن اللجنة الدولیة سارعت لعلاج المصابین وأرسلت مجموعتین من مستلزمات جراحة الحرب تكفيان لعلاج 100 مصاب بجروح خطیرة، إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة بصنعاء بعد وقت قصیر من وقوع الانفجارات یوم الإثنین.

وقال المدیر الإقلیمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولیة روبیر ماردیني، الذي یزور الیمن حالیاً ' من المحزن أن المدنیین في الیمن هم دائماً من یدفع الثمن الباهظ في هذا النزاع الذي لا تلوح له أي نهایة في الأفق'.

وأضاف 'سنواصل في اللجنة الدولیة حث جمیع أطراف النزاع على احترام قوانین الحرب واتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة لحمایة أرواح المدنیین'.

وتابع ماردیني 'نحیي الیوم، 8 مایو ذكرى الیوم العالمي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر وإنها لمفارقة أن نحتفل بذكرى هذا الیوم في 2018 في الیمن، في الوقت الذي لا تحتل فيه القواعد المنظمة لسیر الأعمال القتالیة مكانة مناسبة في أولویات الأطراف المتحاربة'.