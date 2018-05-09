* اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق * الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين

قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني وفي معرض الرد على قرار ترامب الأخير بشأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ان الاتفاق النووي اصبح اليوم بين ايران و5 دول أخرى دون الوجود الامريكي.

وفي كلمة متلفزة فور الاعلان عن قرار ترامب الجديد حيال الاتفاق النووي، قال روحاني ان الجمهورية الاسلامية ستنظر من الان فصاعدا كيف ستتعامل الدول الخمس الأخرى مع الاتفاق النووي.

واكد الرئيس روحاني انه في حال ادركت ايران بأنها لم تحصل على مصالحها في اطار الاتفاق النووي سيتحدث الى الشعب الايراني بشأن اتخاذ قرارات جديدة في هذا الخصوص.

وقال رئيس الجمهورية ان ايران لم تفاجأ بهذا القرار من جانب الولايات المتحدة وذلك نظرا لسجلها الحافل بالمؤامرات ضد الشعب الايراني؛ لافتا في ذات السياق الى مؤامرة الانقلاب التي دبرت لها امريكا ضد حكومة الدكتور مصدق (خلال العام 1953) وايضا دعمها لنظام صدام البائد، واسقاط طائرة الركاب الايرانية؛ فضلا عن ممارساتها الاجرامية ضد شعوب المنطقة في كل من افغانستان واليمن والعراق وسوريا .

ولفت الى ان الامريكان كانوا قد لوّحوا قبل عدة اشهر عن نواياهم بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي؛ متسائلا متى سبق لامريكا ان اوفت بتعهداتها؟!

واكد رئيس الجمهورية ان الشعب الايراني نفذ وعوده في اطار الاتفاق النووي؛ مشددا على ان هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا ثنائي الجانب كي تعلن امريكا الانسحاب منه؛ وانما هو اتفاق دولي ومتعدد الاطراف.

واضاف: سنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي.

واضاف: بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أقرت بأنها دولة لا تحترم الاتفاقات الدولية.

واردف يقول : مجلس الأمن الدولي صادق على الاتفاق النووي وواشنطن تعلن رسميا عدم احترام كل الاتفاقيات الدولية.

وقال روحاني: إذا كان الاتفاق حبراً على ورق ولن يضمن مصالحنا فسيكون لنا طريق واضح ونحن مستعدون لكل الظروف.

ووصف الرئيس روحاني قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بأنه بداية لحرب نفسية ضد ايران؛ مشددا على ان الشعب الايراني لن يتأثر بهذه الحرب النفسية.

ولفت الى ان امريكا اعلنت رسما عن انسحابها من اتفاق تم المصادقة عليه من جانب مجلس الامن الدولي في قراره الصادر بالرقم 2231، لتؤكد بأنها لا تولي اهمية الى التعهدات الدولية.

واضاف قائلا، ان 'السيد ترامب' سبق له قبل الاتفاق النووي ان اعلن عدم التزامه بتعهدات بلاده حيال معاهدة باريس للتغير المناخي وقد انسحب من هذه المعاهدة الهامة والمفيدة للبيئة العالمية؛ فضلا عن سائر الاتفاقيات الدولية التي خرج منها.

وشدد الرئيس روحاني قائلا، ان الكيان الوحيد الذي يدعم موقف ترامب هو الكيان الصهيوني اللامشروع؛ الكيان الذي قتل العلماء النويين في ايران، وهو الكيان الذي لم يمرّ يوم على تاريخه السياسي دون ان يمارس الظلم والجور بحق شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم.

واذ اكد على ان الاتفاق النووي اصبح من الان فصاعدا (بعد قرار امريكا بالانسحاب) اتفاقا بين ايران و 5 بلدان اخرى، اعلن رئيس الجمهورية انه اوعز الى وزارة الخارجية بان تجري خلال الاسابيع القادمة المحادثات والتشاورات اللازمة مع الدول الاوروبية الى جانب روسيا والصين؛ 'على ان نصل خلال هذه الفترة القصيرة الى نتيجة بأنه يمكن من خلال التعاون مع هذه البلدان الخمسة تحقيق كافة مطالب الشعب الايراني من الاتفاق النووي، وذلك خلافا لرغبة امريكا والكيان الصهيوني ومحاولاتهما وما تقوّل به ترامب الليلة من تصريحات بعيدة عن الادب؛ عند ذلك سيبقى الاتفاق النووي ونحن سنتمكن من مواصلة الخطوات في سياق السلام والامن الاقليمي والدولي.

وقال رئيس الجمهورية: أصدرت تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري.

وتابع قائلا، 'لو شهدنا بان مصالحنا لن تتحقق ساتحدث فورا الى الشعب وساطلعه على قرارات الحكومة في تلك الظروف'.