اعلن الرئيس الاميركي "دونالد ترامب" انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي، ورأى ان هذا الاتفاق كان يفترض حماية الولايات المتحدة وحلفائها.

وادعى ترامب في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء ان الشرق الأوسط ستمر بسباق للتسلح النووي حال تمديد الاتفاق مع إيران.

واعلن الرئيس الاميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا: سأوقع قرارا باستئناف اجراءات الحظر على إيران، وقال: 'ان أميركا ستفرض أعلى مستوى من الحظر ضد إيران؛ كما انها قد تفرض عقوبات على دول أخرى أيضا اذا ساعدوا ايران'.

واعلن ترامب ان اجراءات الحظر القوية على إيران ستدخل حيز التنفيذ الكامل، معتبرا ان مواجهة إيران ستكون أقوى من أي وقت مضى.

كما زعم الرئيس الامريكي ان 'الاتفاق النووي وفّر لايران مليارات الدولارات وان هذا الاتفاق لم يؤد الى سلام'؛ على حد قوله.

وقال انه 'اذا سمحت امريكا باستمرار الاتفاق النووي سيعني ذلك استمرار سباق التسلح'؛ على حد زعمه.

ووصف ترامب الاتفاق النووي بانه 'كارثي'؛ مردفا 'لقد اعلنا بوضوح اذا لم تؤخذ شروطنا بعين الاعتبار فلا أمدد تجميد العقوبات على ايران'.

وادعى ترامب "ان الاتفاق مليء بالعيوب ويجب أن نفعل شيئا حياله".

ومضى قائلا: خروجنا من الاتفاق سنبحث عن حل مستدام وشامل.

وقال ترامب: على إيران التوصل إلى اتفاق جديد معنا ونحن مستعدون للتفاوض

ووقع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض اجراءت الحظر التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

* ترامب ينتقد جون كري بسبب دوره في المفاوضات النووية

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأسبق جون كري، قائلا "جون كري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق".

وأضاف ترامب: "ابق بعيدا عن المفاوضات جون.. فأنت تؤذي بلادك".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة سابقة نشرها، الاثنين، إن دبلوماسية وزير الخارجية الأسبق جون كري مع إيران غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين في الاتفاق النووي الذي يصفه بالأسوأ على الإطلاق.

وكتب ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل، التي يمكن أن يقودها جون كري للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي"، مضيفا: "وزير الخارجية الأسبق كان من المشاركين في صناعة الفوضى منذ البداية".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كري، الذي قاد جهود أوباما للتوسط في الاتفاق النووي الإيراني، من أن "سباق تسلح جديدا" يجري ويعرّض للخطر معاهدات أخرى خاصة بالحد من الأسلحة.

وتحدث كري الثلاثاء، في مؤتمر حول الابتكار في مجال الأغذية بميلانو، "نجد أنفسنا بشكل خطير اليوم مع بعض الأفراد الذين يتحدثون عن سباق تسلح جديد، وإن الأموال التي ستكلفها ينبغي أن تذهب إلى الصحة وتشييد المدارس والبنية التحتية وبناء المستقبل، بدلا من صنع الأسلحة".

كما رأى كري أن إيران تفي بمسؤوليتها تجاه الاتفاق النووي، متسائلا لماذا ينبغي علينا أن نختار الانسحاب؟.

وأضاف كري، حسبما تناقلت مصادر إعلامية محلية إيطالية "إذا أقدمنا على الانسحاب، فإن لإيران الحق في فعل ما تريد".



