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رقم الخبر: 219110 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
المغرب يفكك خلية "داعشية" بالتعاون مع إسبانيا

المغرب يفكك خلية "داعشية" بالتعاون مع إسبانيا

قالت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية فككت خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتكون من خمسة أشخاص، كانوا على صلة بمقاتلين في سوريا والعراق.

وبحسب بيان للداخلية المغربية، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع الشرطة الأسبانية قادت إلى إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون في منطقة الفنيدق شمال المغرب، تزامنا مع اعتقال عنصرين آخرين حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية، في مدينة بلباو الأسبانية.

وبحسب البيان، فقد ضبطت أسلحة بيضاء وملابس عسكرية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية.

وأكد البيان أن التحريات الأولية كشفت أن أعضاء الخلية كانوا على صلة بمقاتلين في الساحة السورية العراقية، وانخرطوا في حملات دعائية تروج للفكر المتطرف، وتشيد بالأعمال الدموية لـ"داعش"، كما أنه عملوا على استقطاب شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية باسم داعش.

ولم يكشف البيان إن كانت الخلية تخطط للقيام بأعمال إرهابية في أماكن معينة بالمغرب أو أسبانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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