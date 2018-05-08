تعليقا على الخسائر الفادحة التي منيت بها القوات السودانية في اليمن، وإعلان الخرطوم تقييم مشاركة قواتها في العدوان السعودي على اليمن، أكد كمال كمبال القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، أن المال السعودي هو من يقف خلف تضحية الحكومة السودانية بالجنود في العدوان على اليمن.

وقال" كمبال" في مداخلة هاتفية له مع قناة" روسيا اليوم":" نحن نرى شكل الخسائر التي يمنى بها الجيش السوداني في اليمن، هذه لا تكون مقابل مواقف سياسية".

وتابع:”الحقيقة محزنة وأشهرها بعض البرلمانيين السودانيين أن الأموال التي تلقتها الحكومة السودانية من التحالف هي السبب وراء مشاركة السودان بحرب اليمن”، مشيرا إلى أن المساعدات السعودية لا تساوي حجم تضحيات السودانيين باليمن خاصة بعد الخسائر الفادحة في الأيام الأخيرة حيث أبيدت الفرقة التاسعة من قوات المظلات وقتل جميع جنودها في اشتباك مع الحوثيين ”.

وأعلن وزير النفط السوداني، «عبدالرحمن عثمان»، الإثنين، أن السعودية ستزود بلاده بملايين الأطنان من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بغية مساعدته على تجاوز أزمة الطاقة.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الخرطوم تقييم مشاركة قواتها في العدوان السعودي على اليمن، حيث تبدو خطوة النفط كأنها في سياق صفقة بين البلدين، بعد تلويح السودان بإمكانية انسحابه من التحالف.

ولم يعلن السودان رسميا عن تعداد قواته المشاركة في العدوان السعودي على اليمن، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن.