قال مصدر أمني ليبي إن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب آخرون في تفجير استهدف نقطة تفتيش غربي أكبر الموانئ النفطية الليبية، الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية أن القتيلين الذين سقطا في الهجوم هما مدني وجندي من الكتيبة 115 بالجيش الوطني الليبي.

واستهدف التفجير "بوابة التسعين" التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا غربي بلدة راس لانوف في الهلال النفطي شرقي مدينة سرت الليبية.

وسبق أن شن متشددون هجمات عدة على قوات الأمن الليبية عند نقاط تفتيش بالمنطقة خلال الشهور القليلة الماضية.

وتزامن الهجوم مع استعدادات الجيش الوطني الليبي لعملية عسكرية لتحرير مدينة درنة، شرقي البلاد، من أيدي المسلحين المتشددين.

وتكتسب مدينة درنة أهمية استراتيجية في معركة الجيش الليبي مع الإرهابيين في البلاد، نظرا لموقعها على الساحل الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى قربها من الحدود مع مصر.

وسيطرت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة على المدينة، بين عامي 2011 و 2014. وفي نهاية عام 2014 استولى عليها مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا تنظيم داعش.