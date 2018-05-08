  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219107 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 19:42 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرقي مدينة سرت

ليبيا.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرقي مدينة سرت

قال مصدر أمني ليبي إن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب آخرون في تفجير استهدف نقطة تفتيش غربي أكبر الموانئ النفطية الليبية، الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية أن القتيلين الذين سقطا في الهجوم هما مدني وجندي من الكتيبة 115 بالجيش الوطني الليبي.

واستهدف التفجير "بوابة التسعين" التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا غربي بلدة راس لانوف في الهلال النفطي شرقي مدينة سرت الليبية.

وسبق أن شن متشددون هجمات عدة على قوات الأمن الليبية عند نقاط تفتيش بالمنطقة خلال الشهور القليلة الماضية.

وتزامن الهجوم مع استعدادات الجيش الوطني الليبي لعملية عسكرية لتحرير مدينة درنة، شرقي البلاد، من أيدي المسلحين المتشددين.

وتكتسب مدينة درنة أهمية استراتيجية في معركة الجيش الليبي مع الإرهابيين في البلاد، نظرا لموقعها على الساحل الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى قربها من الحدود مع مصر.

وسيطرت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة على المدينة، بين عامي 2011 و 2014. وفي نهاية عام 2014 استولى عليها مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا تنظيم داعش.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1174 sec