ارتفع عدد ضحايا جريمة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت، الاثنين، وسط العاصمة صنعاء إلى أكثر من 91 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم طلاب مدارس، في حصيلة غير نهائية.

وأوضح مصدر محلي أن ستة مدنيين بينهم طفل استشهدوا وجرح أكثر من 86 أخرين بينهم طلاب مدارس في حصيلة غير نهائية جراء استهداف طيران العدوان لمكتب رئاسة الجمهورية في مديرية التحرير بالعاصمة صنعاء.

من جهته أكد مدير مدرسة جمال عبد الناصر في منطقة التحرير علي شرف الدين في اتصال مع قناة "المسيرة" بأن غارات العدوان أدت إلى إصابة عدد من الطلاب، مشيرا إلى أن حالة من الهلع انتاب طلاب المدرسة نتيجة الغارات، وأن إدارة المدرسة اضطرت لقطع الامتحانات خوفا على الطلاب.

وتعمد طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الحي المكتظ بالسكان في وقت الدوام الرسمي وذروة الحركة، والازدحام المروري بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد استهدف بغارتين، فجر الاثنين، وزارتي الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 37 ألف مدني بحسب احصائيات مدنية مستقلة.

من جانب آخر دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مساء الاثنين تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران، كما تم قنص مرتزق بذات الجبهة.

وأكد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي التابعة للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في حصن الحماد وفي صحراء البقع محققةً إصابات موفقة في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان تمكنت من قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في شجع.

كما دك سلاح المدفعية التابع للجيش واللجان الشعبية مساء الاثنين تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جيزان وشمال صحراء ميدي.

هذا وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الاثنين عددا من صواريخ "زلزال 1" على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة نهم.

وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت 4 صواريخ نوع "زلزال1" محلي الصنع على تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر فرضة نهم محققةً ضربات منكلة في صفوفهم.

إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون عصر الاثنين، مجندين اثنين من أفراد ما يسمى "ألوية الحماية الرئاسية" في خور مكسر بمدينة عدن.

وقال مصدر محلي ان مسلحين مجهولين على متن درجة نارية أطلقا الرصاص على شخصين كانا قبال كلية التربية بمديرية خور مكسر بعدن.

واضاف المصدر أن المسلحين الذين كانا يرتديا لباس عسكري لاذا بالفرار على متن دراجتهم النارية دون معرفة الجهة التي هربا إليها.

وكشف مصدر أمني أن الحادثة كانت عملية اغتيال طالت مجندين يتبعان ما يسمى "ألوية الحماية الرئاسية".

يذكر أن مدينة عدن تشهد بشكل شبه يومي جرائم اغتيال وعمليات إجرامية في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال والمليشيات التابعة لها.