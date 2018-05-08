سجل نشطاء سوريون اندلاع مواجهات في مناطق من ريف حلب الشمالي الشرقي بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا، بعد 24 ساعة من الهدوء الحذر أعقبت اشتباكات عنيفة في مدينة الباب الحدودية.

وأكد نشطاء أن الاقتتال العنيف احتدم مساء الاثنين في مناطق حوار كلس، ودوديان، وحرجلة، والخربة، وقره مزرعة، وبغيدين، شرق مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين تنظيمي "فرقة السلطان مراد" و"صقور الشام" المنتمين إلى ما يسمى "قوات درع الفرات" المدعومة من أنقرة.

وأشار نشطاء إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المواجهات، وسط حالة من الاستنفار في صفوف عناصر الطرفين، مضيفين أن الفصائل الأخرى الناشطة في المنطقة تحاول التدخل لوقف القتال، وسط أنباء عن تراجع وتيرة الصراع بفضل هذه الجهود، بينما تتحدث بعض المصادر عن دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر ممر كفرلوسين الحدودي في محافظة إدلب.

وتحدث نشطاء عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، لكن دون تحديد حصيلة الضحايا، مؤكدين أن الاشتباكات أسفرت عن قطع بعض الطرق في محيط مدينة إعزاز.

وسبقت هذا القتال اشتباكات اندلعت أمس الاول في مدينة الباب الحدودية مع تركيا بين فصيل "أحرار الشرقية" الذي يشكل مسلحون منحدرون من محافظة دير الزور عموده الفقري من جهة، ومجموعة "آل واكي" المحلية و"فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، وإصابة العشرات، حسب نشطاء.

في السياق أفاد نشطاء سوريون بأن وفد استطلاع تركيا زار الاثنين منطقة الراشدين غربي مدينة حلب، تمهيدا لإقامة نقطة مراقبة جديدة هناك.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السلطات التركية على هذه الأنباء.

وجاءت هذه الزيارة بعد شهر من إقامة أنقرة أول نقطة مراقبة لها في محافظة حماة بمنطقة مورك، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر في سوريا، الذي تم التوصل إليه في مفاوضات آستانة تحت رعاية تركيا وروسيا وإيران.

من جانبه يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق عليه من قبل الجيش السوري، في محاولة يائسة للثبوت واسترجاع مكانته.

وتداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسير، من الجيش السوري، أعدمه تنظيم "داعش" بطريقة غريبة وبشعة.

وأظهرت الصور قيام عناصر "داعش" بوضع قنبلة في خوذة شادي عيسى، وهو ضابط برتبة ملازم أول، من محافظة طرطوس، ثم صعدوا به إلى أحد المباني ورفعوه من قدميه ورأسه للأسفل قبل أن يتركوه يسقط على الأرض وينفجر.

وكان الضابط يقاتل في مخيم اليرموك جنوب العاصمة، وهناك تم أسره ثم قتله.

وتظهر صور أخرى، أسيرين من الجيش السوري أيضا، يرتديان زي الإعدام البرتقالي الذي اشتهر به ضحايا "داعش"، وتم اقتيادهما إلى مكان ما، وطلب منهما حفر قبريهما، ثم قطعوا رأس أحدهما، وأطلقوا النار على الثاني، ثم دفنا.

وحققت وحدات الجيش السوري تقدما كبيرا في عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود، وذلك بعد فرض سيطرتها الكاملة على الجزء الجنوبي من الحي.

هذا وبدء تنفيذ اتفاق المصالحة بين المسلحين والجيش السوري في ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، وخروج 3000 مسلح مع عائلاتهم باتجاه إدلب شمال البلاد.

في السياق غادر أكثر من 3 آلاف مسلح مع عائلاتهم ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي، تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وخرج المسلحون ممن رفضوا المصالحة مع الدولة السورية، في 70 حافلة أقلّتهم وعائلاتهم إلى إدلب شمال سوريا.

وكانت الجماعات المسلحة الخارجة من المنطقة قد سلمت الجيش السوري سلاحها الثقيل، بالتزامن مع انتهاء الجيش من أعمال إزالة الحواجز وبدء إعادة تأهيل طريق حمص - حماه الدولي لوضعه في الخدمة العامة بأسرع وقت.

وكانت الحافلات قد بدأت قبل يومين الدخول إلى مدينة الرستن في ريف حمص لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي برعاية روسية.