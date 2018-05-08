أعلن الجيش الاسرائيلي ان جنديا ادين بقتل فلسطيني جريح أُطلق سراحه من السجن حيث أمضى 9 أشهر أمس الثلاثاء بعد انتهاء مدة العقوبة.

وكان القضاء حكم في البدء على ايلور عزاريا بالسجن 18 شهرا لقتله عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس بينما كان جريحا على الارض في الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 2016 قبل ان تُخفض العقوبة لاحقا.

وكان عزاريا الجندي في وحدة الإسعاف قد أطلق رصاصة في 24 مارس 2016 على رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات والمضامين جريمة قرار الإفراج عن المجرم إليئور عزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف، فإنها تعتبر هذا القرار قراراً عنصرياً بإمتياز، خاصة وأن سلطات الإحتلال تقوم بإعتقال ومحاكمة المواطنين الفلسطينيين وتعاقبهم أشد العقوبات على أحلامهم وأفكارهم.

ورأت الوزارة في هذا القرار إستخفافاً وإستهزاءاً بالقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وان صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الإحتلال تدفعها للتمادي في إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب.

واوضحت الوزارة انها تتابع بإهتمامٍ كبير قضية إغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيرها الكثير من جرائم الإعدامات الميدانية مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة انها ستتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت ان "يتفاخر قادة الإحتلال بدعمهم وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرآى ومسمع من العالم كله، كما أعرب نتنياهو صبيحة أمس الثلاثاء عن سعادته بإنتهاء قضية عزاريا، وكما دعا الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إزالة السجل الجنائي للمجرم عزاريا حتى يتمكن حسب قوله من إستكمال حياته الطبيعية."

واضافت ان إفراج سلطات الإحتلال عن المجرم أزاريا صباح الثلاثاء بعد قضاء تسع أشهر فقط في السجن غير الحقيقي هو جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبقرارٍ عنصري مسبق تُشجع جنود الإحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الإحتلال.

من جانب آخر صادق "الكنيست" الصهيوني أمس الاول بالقراءة الأولى على نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 55 صوتًا مقابل 14 للمعارضين.

وبحسب اقتراح القانون، فإن الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين، سيتم خصمها من أموال الضرائب التي يجبيها الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه "سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي "الإرهاب" وعائلاتهم من الأموال التي تقوم "إسرائيل" بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة"، حسب ادّعائه.

وبحسب الاقتراح، جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.

بدوره، كتب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان على حسابه على "تويتر": "نغلق الحنفية لمحمود عباس، تمت المصادقة الآن في الكنيست على القانون الذي يسمح بخصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات المخرِّبين، وسنعمل على المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بأسرع وقت ممكن".

وكانت وزارة الحرب وتمهيدًا للتصويت على اقتراح القانون، قد كشفت عن المبالغ التي تدعي أن السلطة تقوم بتحويلها لعائلات منفذي العمليات الفدائية ضد الاحتلال.

وتبيّن من خلال التصويت أن غالبية أعضاء المعارضة، باستثناء القائمة المشتركة، صوتوا إلى جانب اقتراح القانون.

إلى ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، 21 مواطنًا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" أن قوات العدو اعتقلت أربعة شبان بينهم أسيرا محررا من منازلهم في مدينة الخليل، بينما اعتقلت شابا من منزله في بيت لحم بعد مداهمته والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني خمسة شبان من سلفيت شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بينما اعتقل جنود العدو بعد حملة تفتيش ودهم شابين من مدينة نابلس.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد العرايشة، وعلي البدوي، وبلال رمضان حميدات، ومحمد أحمد عداربة، وحسين أحمد بصبوص، إضافة لاعتقالها في الخليل الأسير المحرر جلال يغمور والشيخ زكريا الجعبري والشيخ عبد العزيز أبو اسنينة وجبريل الأطرش.

وفي القدس المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال المواطنين عبد العزيز خالد دمدوم وعمر محيسن، فيما اعتقل في نابلس ثلاثة شبان هم، رامي أبو هديب، وصلاح عمران، والأسير المحرر أحمد نبهان صقر بعد يوم من الإفراج عنه.

وشهدت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية مواجهات في ساعات الليلة، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الفتى مجد عنايا حسين (13 عاما)، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وفي جنين اعتقل جنود الاحتلال الشابين إيهاب وحمزة أبو الهيجا عقب مداهمة منزلي ذويهما في المخيم.

* الاحتلال يهجّر الفلسطينيين من الأغوار

هذا وهجّرت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء خمس عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الشمالية، بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وفي السياق، قال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الصهيونية عارف دراغمة إن "قوات الاحتلال شردت العائلات الخمس، بينهم أطفال، ونساء، من حمصة الفوقا، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها، بحجة التدريبات".

بدوره، أوضح مسؤول ملف الأغوار في مدينة طوباس معتز بشارات أن "الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال سلّمت إخطارات مكتوبة لـ 5 عائلات فلسطينية تُقيم في خربة حمصة الفوقا، لإخلاء منازلها اليوم، تمهيدًا لتدريبات عسكرية في المنطقة"، موضحا ان "التدريبات ذاتها كانت نُفذت في الـ 24 من شهر نيسان/أبريل الماضي والأول من شهر أيار/ مايو الحالي".

وأضاف بشارات "التدريبات تشكل خطرا حقيقيا على سكان المنطقة، ولا سيما أن مخلفاتها قد تنفجر في أية لحظة"، لافتًا إلى أن "ستخدام الذخائر الحية يمكن كذلك أن يعرض حياة المواطنين للخطر".