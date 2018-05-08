قال مستشار الصناعة الحربية التركي، اسماعيل دمير، إن روسيا ستورد أنظمة (اس-400) الصاروخية المضادة للجو إلى تركيا وفق المواعيد المخططة، وإن العقوبات الأمريكية المحتملة لن تؤثر على ذلك.

وأوضح دمير في حديثه لوكالة (الأناضول) التركية: لقد تم تحديد أطر الإتفاق... وأعلن الجانب التركي كل المطالب. ويعرف المجتمع جزءاً منها. وليس هناك أي مشاكل في تنفيذ هذه المطالب. وتنفيذ الإتفاق لا يزال مستمرا وفق الإتفاقات الأصلية.

وفي تعليقه على المعلومات حول العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا بسبب شرائها لأنظمة (اس-400)، أضاف: أن روسيا وتركيا اتخذتا القرار الثابت بهذا الشأن، بغض النظر عن التصريحات الأمريكية.

وتابع: إنها ليست ألعاب أطفال.. لا يمكنك قول شيء اليوم وقول شيء آخر غدا. وأي تطور آخر للأحداث سيناقض مبادئ الدولة وموقف الصناعات الدفاعية التركية، إذ يتم نشاط هذه الصناعات وفق سياسة الدولة التركية. ومن المهم جدا اتخاذ قرارات مستقلة والممارسة السياسية وفق مصالح دولتنا. ونتوقع ألا يخلط حلفاء تركيا بين هذين الموضوعين وسيقيّمون الوضع اعتمادا على الحس السليم.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة، إتفاقية حول توريد أنظمة (اس-400) الصاروخية الروسية إلى تركيا. كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي في هذا المجال لتطوير إنتاج الأنظمة الصاروخية في الأراضي التركية.

ونشر مجلس النواب الأمريكي الاثنين مشروع وثيقة تدل على أن الميزانية الأمريكية لعام 2019 تربط توريد الأسلحة الأمريكية إلى تركيا، بما فيها الطائرات الحديثة، بنيّة أنقرة شراء أنظمة (اس-400) الروسية.