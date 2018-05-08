بغداد/نافع الكعبي - كشف مسؤول عراقي أن زعيم تنظيم (داعش)، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وكشف المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات بالداخلية أبو علي البصري، الثلاثاء، عن المكان المحتمل لاختباء زعيم تنظيم (داعش) ابو بكر البغدادي.

وقال البصري لقناة Fox News الأمريكية ان احدث المعلومات التي تتوفر لدينا تشير إلى أن زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي موجود في بلدة حجين الواقعة ب‍سوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور.

واضاف البصري: أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد غارة متعددة القوات مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول، أن البغدادي الذي عُيّنت مكافأة 25 مليون دولار لمعلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة، موضحا أنه ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية.

وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في تموز عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه (داعش)، إنشاء (دولة الخلافة) المزعومة في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.

وفي السياق ذاته، منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من نقل مواطن أمريكي متهم بالانتماء لداعش من سجن عسكري بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها ربما تكون السعودية.

ويحمل هذا الرجل الذي لم يُعلن اسمه جنسية أمريكية سعودية مزدوجة واعتقل في سوريا واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باسمه في المحكمة الاتحادية الأمريكية في تشرين الأول الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى نقل هذا الرجل حتى على الرغم من أن المحاكم الأمريكية لم تفصل في الطعن القانوني الذي تم تقديمه من أجل الإفراج عنه.

ويُعتقد أن السعودية هي البلد الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال هذا الرجل إليه بناء على تقارير إعلامية وعلى إشارة في نسخة غير منقحة من ملف بالمحكمة.

ميدانياً، اعلن مركز الإعلام الأمني، عن ضبط مخبأ للمتفجرات يضم 35 عبوة ناسفة غرب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان صحفي: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، عثرت على مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر غرب الموصل.

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بإصابة ضابط برتبة عقيد في الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة عجلة بيك أب عسكرية في منطقة قرة درة التابعة لقضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، ما أسفر عن إصابة عقيد في الشرطة الاتحادية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج.

ونفذت مقاتلات تركية، غارات جوية على معاقل منظمة (بي ك ك) في منطقة (هاكورك) شمالي العراق، وفقاً لرئاسة الأركان التركية، الثلاثاء.

وأفاد بيان رئاسة الأركان، أن غارات جوية نفذت على مواضع لعناصر من (بي ك ك) كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر وقواعد عسكرية تركية. وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ، ومواضع أسلحة للإرهابيين.

* إخلاء 350 قرية عراقية حدودية مع تركيا من سكانها

الى ذلك، كشف سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان عن اخلاء أكثر من 350 قرية حدودية في إقليم كردستان من المواطنين بسبب التوترات الأمنية والمواجهات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني، مجدداً مطالبة الحزب بالانسحاب من إقليم كردستان.

ونفى دزةيي، خلال تصريحات للصحفيين في أربيل، الاثنين، توغل القوات التركية داخل أراضي إقليم كردستان، وقال: إن «الجيش التركي نفذ ولعدد من المرات عمليات قصيرة الأمد داخل أراضي إقليم كردستان، وهو ما تسبب بحدوث توترات في المناطق الحدودية والتي تعود أيضا إلى عدم تواجد قوات البيشمركة فيها».

* كركوك تشكو أربيل: تحتجز أموالنا وتعتقل أبناءنا

من جانب آخر، دعت محافظة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها، الامم المتحدة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تجميد حكومة اقليم كردستان 55 مليون دولار واردات نفط المحافظة واعتقالها للآلاف من ابنائها ومعرفة تكاليف 166 قرية دمرتها الحرب مع تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محافظ كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) الاثنين راكان سعيد الجبوري رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ويان كوبيش حيث بحثا في أول زيارة له للمحافظة منذ استعادة القوات المركزية السيطرة عليها في أكتوبر الماضي أوضاع المحافظة السياسية والامنية واستعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل.

من جهته، قدم المحافظ الجبوري عرضا للواقع الأمني والخدمي والسياسي والأقتصادي وملف النازحين وخطة إعادة الإستقرار للمناطق المحررة وجهود الحكومة الأتحادية والمنظمات الدولية في إعادة الإستقرار لمناطق جنوب كركوك وغربها.

وقال الجبوري خلال الاجتماع، بحسب بيان صحافي لمكتبه اطلعت عليه (وسائل إعلام)، إن كركوك محافظة عراقية مهمة ويجب العمل على تحقيق تعايش سلمي بين أبنائها وضمان مشاركة ناجحة وفاعلة لابنائها في الانتخابات.. منوها إلى أنّ المحافظة تشهد سباقا محموما وقويا للقوائم الإنتخابية لكن المميز في الدعاية الإنتخابية عدم وجود أي صراع او تصادم، والجميع يمارس حملته بحرية كاملة.

وطالب محافظ كركوك رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بالعمل على إعادة إعمار القرى التي هدمت إثناء العمليات العسكرية أو من قبل بعض قيادات البيشمركة والضغط على حكومة إقليم كردستان بالكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين في سجون الإقليم الذين اعتقلوا من قبل قوات الامن الكردية ( الاسايش).. مشددًا على ضرورة ارسال لجنة للتحقق من عملية تدمير 116 قرية وناحية لكونها تعرضت لتدمير وسرقة كاملة.

وطالب بالضغط على حكومة اقليم كردستان لضمان صرف مستحقات كركوك المالية من البتردولار في بنك كردستان باربيل، والتي تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار، ما ادى إلى توقف الكثير من المشاريع وصعوبة في توفير الخدمات لمواطني كركوك.

* 70 ألف رجل أمن يؤمّنون المراكز الانتخابية في العراق

من جانب آخر، أعلنت قيادة (عمليات الرافدين) في العراق البدء بتنفيذ خطة لحماية حدود محافظات الجنوب والمناطق المفتوحة المحيطة بها، عبر نشر ما يقارب من 70 ألف جندي وعنصر أمن لتأمين المناطق والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية، التي يُقدر عددها في تلك المحافظات 1145 مركزًا. وقال قائد العمليات علي الدبعون، إن القيادة مسؤولة عن حماية محافظات واسط وميسان وذي قار والمثنى، وفي مرحلة الانتخابات تكون مسؤولة أيضًا عن حماية مناطق محددة وبأسلوب خاص، وهذا ما يفرض علينا آلية جديدة في العمل والتحصين الأمني يختلف عن السابق.

ولفت الدبعون إلى أن القيادة عملت على تثبيت الواجبات وأماكن الانتشار والقوات المشاركة في تطبيق الخطة والممارسات الأمنية التي أجرتها لإنجاح حماية مراكز الاقتراع حيث إن الخطة تعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية وضبط الطرق النيسمية، متابعًا: أن من الإجراءات التي سيتم إتباعها في الأيام المقبلة، تشديد التفتيش في السيطرات الخارجية وانتشار القوات الأمنية بصورة مكثفة ومنتظمة على محيط المحافظات وتأمين كل طرق الناخبين الرئيسية والفرعية وتسيير الدوريات الآلية بصورة مستمرة.

كما أردف: أن هناك خطة أمنية ستكون من مسؤولية قيادة القوة الجوية وقائد طيران الجيش لتأمين الحماية الجوية لأنحاء المحافظات كافة. وكانت قيادة عمليات الرافدين، أعلنت حال الإنذار القصوى لتأمين الانتخابات المقبلة بمشاركة أكثر من 25 ألف عنصر أمني كمرحلة أولى في الأسبوع الماضي، وفق أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.