* التعاون بين طهران ومسقط نموذج ناجح للعلاقات الثنائية على صعيد العلاقات بين بلدان المنطقة

اكد وزير الدفاع العميد امير حاتمي، على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

ووصف امیر حاتمي، في حديثه لدى استقباله مساعد رئيس هيئة الاركان المسلحة العمانية العميد البلوشي والوفد العسكري - الدفاعي المرافق في طهران، أمس الثلاثاء، عمان بأنها من افضل بلدان الجوار الايراني.

كما وصف العلاقات بين البلدين والشعبين بالممتازة والحسنة على جميع الصعد في ظل الأواصر والقواسم المشتركة في المجالات الدينية والتاريخية وحسن الجوار والرغبة السياسية لكلا البلدين طيلة العقود السابقة.

واعرب عن ارتياحه لانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة الرابعة عشرة بين البلدين، معتبرا الاجتماعات والتعاطي عنصرا هاما في ارساء الاستقرار والامن في المنطقة.

وعدّ حاتمي التعاون القائم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان نموذجاً ناجحاً للعلاقات الثنائية والتي يمكنها ان تشكل نموذجا على صعيد العلاقات بين سائر البلدان في المنطقة.

واعرب عن تصوره ان الحوار والتعاون الشامل بين بلدان المنطقة يمهد الارضية للسلام والثقة المتبادلة.

واوضح، ان (رسالتنا للمنطقة هي رسالة السلام والصداقة)، واننا على استعداد دائم لتوفير اجواء ايجابية وبناءة مصحوبة بالثقة والاطمئنان.

من جهته وصف العميد البلوشي، خلال اللقاء، العلاقات التاريخية بين ايران وعمان بانها راسخة ووطيدة للغاية، لافتا الى ان سلطنة عمان تولي اهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد على مواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين في اطار اللجنة العسكرية المشتركة والصداقة القائمة بينهما.