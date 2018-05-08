* سياسة البيت الأبيض المناوئة للإتفاق، تهدد مصداقية اميركا دولياً * على الاطراف الموقّعة الالتزام بالإتفاق.. وإضعافه يعقّد اوضاع المنطقة * روسيا: المساس بالإتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى عواقب وخيمة

ويعلن عن موقفه في ساعة متآخرة من الليلة الماضية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع (تويتر)، مساء الاثنين، قال فيها؛ إنه سيعلن عن موقفه من الإتفاق النووي الإيراني الثلاثاء عند الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش.

وكان منتظراً أن يعلن ترامب يوم 12 مايو الجاري، عما إذا كان سيجدد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران.

وكشف مسؤولون في البيت الأبيض ومصادر مطلعة على المناقشات داخل الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ تقريبا قراره بالإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في الثالث من مايو: إن ترامب يتّجه على الأرجح إلى الإنسحاب من الإتفاق، لكنه لم يتخذ القرار بعد، ويبدو أنه جاهز لعمل ذلك.

ويكون ترامب، حسب إعلانه، قد اسفر عن موقفه من الإتفاق النووي، وصحيفة الوفاق قيد الطبع.

وكان الإتفاق الذي أبرم في يوليو 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز إنجازات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن ترامب وصف هذا الإتفاق بأنه واحد من أسوأ الإتفاقات التي شهدها على الإطلاق.

وقد بعث عدد من اعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الامريكي برسالة الى دونالد ترامب طالبوه بالالتزام بالإتفاق النووي.

وافاد موقع هيل الامريكي انه جاء في الرسالة؛ اذا انسحبت امريكا ومن طرف واحد من الإتفاق النووي فان ايران اما ان تبقى فيه وتسعى لعزل الولايات المتحدة أو اعادة نشاطاتها النووية وان الأمرين كلاهما ستكون لهما عواقب غير مناسبة للأمن القومي الامريكي، على حد قولهم.

وحذر الموقّعون على الرسالة من الانسحاب الامريكي من الإتفاق النووي وانه سيضر بالمفاوضات الجارية مع كوريا الشمالية فيما يتعلق بنزع اسلحتها النووية.

ومن جانبه إعتبر وزير الدّفاع الفرنسي، فلورانس بارلي، إن إضعاف الإتفاق النووي مع إيران سيعقّد أوضاع المنطقة الملتهبة.

وقال: هذا الإتفاق لم يكن كاملًا لكنّه نجح في وقف البرنامج النووي الإيراني العسكري (حسب زعمه) وإيران احترمت هذا الإتفاق.

من جهته صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن التغييرات في الإتفاق النووي ستؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك فإن روسيا ترى الحفاظ على الإتفاق الأساس الحقيقي الوحيد للحفاظ على الوضع الراهن.

وقال بيسكوف للصحفيين: أنتم على علم باتصالات الرئيس الأخيرة مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورؤساء دول أخرى. وتعلمون نهج الرئيس الثابت، الهادف إلى ضرورة الحفاظ على الإتفاق النووي باعتباره الأساس الحقيقي للحفاظ على الوضع الراهن. كما أنكم تعلمون جيدا موقف الجانب الروسي والرئيس بوتين من العواقب الوخيمة، التي لا مفر منها لأي إجراءات موجّهة لإلغاء هذه الإتفاقيات.

وأوضح أن العواقب الوخيمة ستنجم عن عدم وجود نظام إتفاقيات حول الملف النووي الإيراني، وإن كان (هشا)، ولكن لا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى مسألة عدم الانتشار.

وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي عقب إعلان ترامب أنّه سيُعلن موقفه من الإتفاق النووي الثلاثاء.

من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ان الإتفاق النووي، إتفاق دولي مهم جدا، تحقق بالاجماع الدولي، مضيفة: إن الإتفاق يصون عدم الانتشار النووي والسلام والاستقرار في الشرق الاوسط وعلى جميع الاطراف الإلتزام به.

وفي حديث مع مراسل ارنا الثلاثاء أشارت هوا تشون اينغ، الى مسرحية رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتشكيك بالإتفاق النووي، مؤكدة ان الصين تعتقد ان التنفيذ الكامل للإتفاق يجب ان يستمر من قبل جميع الاطراف.

كما اعتبر مندوب الصين في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا، شي جونغ جون، انسحاب اميركا من الإتفاق النووي بانه لا يبعث إشارة جيدة الى المجتمع الدولي، مؤكدا بأن بلاده ستبذل اقصى جهودها للحفاظ على الإتفاق.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في فيينا، الاثنين، قال الدبلوماسي الصيني: اننا لا نعلم الآن ما سيحدث للإتفاق النووي مع ايران لكننا نأمل بصدق بأن نتمكن من الحفاظ عليه.

كذلك وصفت فدريكا موغريني، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، في تغريدة لها بالتويتر، الرئيس الامريكي بأنه شخص أناني ويعاني من النرجسية وعلى اوروبا ألا تولي اهتماما به الى هذه الدرجة فيما يتعلق بموضوع الإتفاق النووي.

فيما وصف استاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، ترامب بالشخص عديم المعرفة بالإتفاق النووي، وقال: إن سياسة البيت الابيض المخالفة للإتفاق النووي تشكل تهديدا لمصداقية اميركا على الصعيد الدولي.

وفي حديث مع مراسل ارنا الثلاثاء، صرح استفان والت، ان الانسحاب من الإتفاق النووي، سوف يجعل العالم يشكك أكثر فأكثر بتعهدات اميركا الدولية، موضحا ان انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي سوف يقوض موقفها بين الموقّعين الآخرين.

وقال: إن ترامب حقيقة لا يعرف ما هو محتوى الإتفاق أو ما إذا كانت إيران قد التزمت به أو لا.

وحذر الخبير الامريكي من بدء سباق تسلح نووي في المنطقة، وقال: إن وجود شخصيات راديكالية مثل جون بولتون ومايك بومبيو قضية مقلقة لضربة عسكرية في الشرق الأوسط.

وردا على قرار الرئيس الامريكي تجاه الإتفاق النووي، قال الخبير النووي الامريكي، دريل كيمبال: إن قرار دونالد ترامب حول أعادة الحظر، يعد انتهاكا للإتفاق النووي من قبل امريكا.

واضاف كيمبال وهو المدير التنفيذي لجمعية الرقابة على الاسلحة في واشنطن (نحن مستعدون لقرار ترامب).

وخاطب ترامب قائلا: (عليك أن تعلم بان الإتفاق مع ايران هو إتفاق متعدد الاطراف ولا يمكن لأحد أن يقوم بانتهاكه بشكل احادي) مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية في تنفيذ الإتفاق.

كذلك اكد يان كيكرت، سفير النمسا لدى الامم المتحدة دعم بلاده ومساندتها للإتفاق النووي وقال: إن الإتفاق النووي إتفاق ربحت به جميع الاطراف وهي مكلفة بالالتزام ببنوده.

وتحدث كيكرت في حوار خاص مع مراسل ارنا عن موقف بلاده في حال انسحبت امريكا من الإتفاق، قائلاً: اننا سننتظر الرد الايراني لان الإتفاق يلزم جميع الاطراف الالتزم ببنوده وفي حال عدم التزام احدهم ففي هذه الحالة يكون تنفيذه صعبا ويجب علينا الانتظار لنرى موقف الطرف الثاني.