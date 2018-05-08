  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219098 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 18:40 الاقسام: محليات  
منظمة الأوقاف تخطط لتنمية إسكان الزائرين في كربلاء المقدسة

منظمة الأوقاف تخطط لتنمية إسكان الزائرين في كربلاء المقدسة

قال المدير العام للدائرة الثقافية في منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية كاظم موسوي متقي انه سيتم تركيز الجهود خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المقبلة على تنمية اسكان الزائرين لاسيما في مدينة كربلاء المقدسة.
واضاف موسوي متقي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان المنظمة ستولي المزيد من اهتمامها خلال الزيارة الاربعينية المقبلة على اسكان الزوار في كربلاء المقدسة وانه سيتم وضع خطة لزيادة الاسكان ليس في الطريق فقط وانما في مدينة كربلاء ايضا.
واشار الى اسكان المنظمة 40 الف زائر خلال موسم الزيارة في العام الماضي، مؤكدا ان الجهود ستتضاعف خلال العام الجاري وسيتم مضاعفة هذا العدد خلال العام الجاري.
ونوه الى مضاعفة الخدمات للزائرين في المنطقة الحدودية المشتركة مع باكستان خلال العام الجاري، موضحا ان موكب الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة زاهدان ومنفذ ميرجاوه الحدودي/ جنوب شرق/ استضاف الزائرين القادمين من باكستان وقدم 150 الف وجبة غذائية خلال العام الماضي. 
ولفت الى ان المنظمة قدمت، على مدى 20 يوما خلال موسم الزيارة في العام الماضي، 4 ملايين و 500 الف وجبة غذائية للزوار.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ال
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0691 sec