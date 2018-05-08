قال المدير العام للدائرة الثقافية في منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية كاظم موسوي متقي انه سيتم تركيز الجهود خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المقبلة على تنمية اسكان الزائرين لاسيما في مدينة كربلاء المقدسة.

واضاف موسوي متقي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان المنظمة ستولي المزيد من اهتمامها خلال الزيارة الاربعينية المقبلة على اسكان الزوار في كربلاء المقدسة وانه سيتم وضع خطة لزيادة الاسكان ليس في الطريق فقط وانما في مدينة كربلاء ايضا.

واشار الى اسكان المنظمة 40 الف زائر خلال موسم الزيارة في العام الماضي، مؤكدا ان الجهود ستتضاعف خلال العام الجاري وسيتم مضاعفة هذا العدد خلال العام الجاري.

ونوه الى مضاعفة الخدمات للزائرين في المنطقة الحدودية المشتركة مع باكستان خلال العام الجاري، موضحا ان موكب الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة زاهدان ومنفذ ميرجاوه الحدودي/ جنوب شرق/ استضاف الزائرين القادمين من باكستان وقدم 150 الف وجبة غذائية خلال العام الماضي.

ولفت الى ان المنظمة قدمت، على مدى 20 يوما خلال موسم الزيارة في العام الماضي، 4 ملايين و 500 الف وجبة غذائية للزوار.