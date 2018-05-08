أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي على ضرورة اعتماد خطة الاقتصاد المقاوم في ايران ووصفها بالآلية الوحيدة القادرة على مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنّها الاعداء.

وفي رسالة وجهها آية الله مكارم شيرازي الى ملتقى الاقتصاد المقاوم والتحصين الثقافي وفق نمط حياة الامام السجاد (ع)، ورد فيها: ان تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم بالتأكيد رهن بتعزيز الاركان الثقافية لذلك فان الثقافة الغربية المادية لا يمكنها احياء الاقتصاد الاسلامي بل ينبغي الدخول عبر الاعلام لنيل النتائج المناسبة.

واكد، انه بعبارة اخرى لا يمكن قبول ثقافة الاجانب الى جانب توقع التنفيذ الكامل لخطة الاقتصاد المقاوم في البلاد.

واوضح، انه لذلك ينبغي للمفكرين واصحاب القرار القيام بمهامهم ومسؤولياتهم في ايضاح نمط الحياة الاسلامية وتوفير الارضية المناسبة للترويج لها بين الناس من اجل بناء الحضارة الاسلامية الشاملة.

ولفت الى انه مما لا شك فيه لا يمكن للمجتمعات البشرية تحقيق الازدهار والنجاح على الصعد المادية والمعنوية دون حيازة اقتصاد غني وسليم كما أن مشاكل المجتمع ينبغي معالجتها من خلال الشؤون الاقتصادية.