أكد مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية أمير حسين زماني نيا إن الولايات المتحدة والسعودية تشنان حرباً نفطية ضد إيران بهدف الإستحواذ على الأسواق الخاصة بها.

وعلى هامش تفقده للمعرض الدولي الثالث والعشرين لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اشار زماني نيا إلى أن المسؤولين السعوديين يسعون من خلال طرح بعض التخفيضات والبرامج المختلفة إلى الإستحواذ على أسواق النفط الخاصة بإيران.

ولفت إلى أن السعودية أطلقت منافسة غير شريفة ضد إيران إلا أن معدلات صادرات النفط الإيراني خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى عدم تمكن السعودية من تحقيق إنجاز في هذا المجال.

وحول احتمال عودة الحظر وخروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي قال زماني نيا: ما دامت الأوضاع المتعلقة بالإتفاق النووي مستمرة بشكل صحيح فإن هذا الإتفاق سيكون معتمدا بالنسبة لصناعة النفط الإيرانية وفي غير ذلك فإن هذا الإتفاق لا معنى له بالنسبة لهذه الصناعة.

وقال انه في حال عودة الحظر بل وفي أسوا الظروف فإن أوضاع صناعة النفط الإيرانية ستعود إلى العام 2013 والتي كانت شركة النفط الوطنية تقدم أداءً جيداً رغم تلك الظروف.