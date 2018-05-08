في معرض شرحه الابعاد الجديدة لملف هجوم داعش الإرهابي على البرلمان في 7 يونيو 2017، قال رئيس محكمة الثورة في طهران، ان الدواعش الذين اعتقلوا كان لهم دور في الجماعات الإرهابية وتم تنظيمهم في سوريا والعراق.

واضاف موسى غضنفرآبادي يوم الثلاثاء بعد زيارته مسار الهجوم الإرهابي لداعش على البرلمان: أثناء محاكمة المتورطين بالهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على المجلس ، طلب القضاة متابعة المسار عن كثب، ولهذا السبب، التقينا اليوم مع قضاة القضية في مسرح الحادث.

وصرح : كشف الهجوم الإرهابي الذي رعته السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن بعض النقاط الهامة، بما في ذلك أن قتل أي شخص ليس مهما بالنسبة لداعش، وقال: هذا الهجوم الإرهابي أظهر أن داعش لا ترحم أحدا، وأي شخص يسير عكس طريقها ستقضي عليه.

واضاف رئيس محكمة الثورة في طهران، ان الهدف الرئيسي لهجوم داعش الإرهابي، كان مبني البرلمان، موضحا: بالطبع ، كان هذا الهجوم متسرعا جدا وجاهلا ، وفي النهاية لم يصل الى هدفه في دخول المبنى الرئيسي للبرلمان.

وأعرب غضنفرآبادي عن تقديره وشكره لفريق حماية البرلمان، الذي عمل بشكل جيد قبل وصول قوات أخرى الى مسرح العمليات، وقال: بما أن الإرهابيين كانوا يحملون متفجرات معهم، يحتمل ان الانفجارات التي حدثت في البرلمان بسبب إطلاق النار من قبل قوى الأمن الداخلي على الإرهابيين، والرصاص أصاب المتفجرات التي كانوا يحملونها معهم، ولكن هناك احتمال آخر أنهم فجروا قنابلهم الخاصة.

وذكر أن عملية جماعة داعش الإرهابية كان مخطط لها بعناية ، لكنها لم تحقق هدفها، قائلا إن النزعة الإجرامية لداعش قد باتت مكشوفة للشعب، و إذا كان هدف هؤلاء الإرهابيين هو البرلمانيين، فلماذا أطلقوا النار على الناس العاديين؟

وذكّر رئيس محكمة الثورة بأن داعش كانت مدعومة من قبل القوى العظمى في العالم، وأدى هذا الهجوم الإرهابي الى إن يعي جميع أولئك الذين كانوا يروجون لماذا قاتلت إيران أبعد من حدودها مع داعش، وإن يعلموا إن أبناء هذا الوطن لو لم يدافعوا عن بلدهم في سوريا والعراق، لعانينا اليوم من انواع المصائب.

وقال ، لحسن الحظ إن هذه العملية الإرهابية انتهت بأقل الخسائر، مضيفا: هذه الأيام تجري محاكمة الأشخاص الذين دعوا هؤلاء الإرهابيين وساعدوهم ، وبعضهم لعب دورا رئيسيا في الهجوم الإرهابي على البرلمان، وبقية الاشخاص تعاونوا في الملف حيث تتم متابعة كل الملفات بشكل منفصل.

وأوضح غضنفر آبادي حول الأبعاد الجديدة للتحقيقات في جرائم داعش: أثبتت تحرياتنا أنه لا يوجد شك في أن السعودية وأميركا قامت بتوجيه عناصر تنظيم داعش، وما حدث في المحاكمات، كشف أن الإرهابيين تم دعمهم وتوجيههم من قبل البلدين.

وأشار المسؤول في السلطة القضائية الى أن إرهابيي داعش كان لديهم خطط أخرى على جدول أعمالهم ، أحدها كان الهجوم وتدمير ضريح الإمام الخميني (رض) والذي باء بالفشل، ومخططهم الأهم كان الدخول الى مبني البرلمان ، حيث تم القضاء عليه بأقل الخسائر.

وأضاف رئيس محكمة الثورة في طهران، ان النقطة المهمة هي أن تنظيم داعش قد تم تشكيله من قبل إدارة أوباما ، وفقا للسيدة كيلنتون خلال الانتخابات ، وأن الولايات المتحدة قد أنشأت هذا التنظيم الإرهابي مذ ذلك اليوم وتدعمه. إن العناصر الإرهابية التي تجري محاكمتها اليوم في محكمة الثورة ترتبط ارتباطا وثيقا بداعش، وجماعة داعش تربطها علاقة وثيقة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، لذا فان المواطنين الذين فقدوا ذويهم على يد الإرهابيين سيقدمون شكوى ضد هؤلاء المجرمين وقادتهم ، أي السعودية واميركا.