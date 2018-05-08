  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219094 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: لا يهمنا إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي

وزير الداخلية: لا يهمنا إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي

صرح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، ان الشعب الإيراني لديه الخبرات والإستعداد اللازمين لإدارة البلد الى جانب القيادة وجميع السلطات في أي ظروف كانت وان إنسحاب أميركا أو بقائها في الإتفاق النووي لن يكون مهما بالنسبة لوزارة الخارجية والحكومة الثانية عشرة بأكملها.
وأضاف رحماني فضلي، في تصريح أدلي به للمراسلين، على هامش مراسم إختتام إجتماع المديريات العامة لمكاتب شؤون المرأة والأسرة التابعة للمحافظات في أرجاء البلاد والذي عقد في طهران، إننا دخلنا في إتفاقية على الصعيد الدولي وكنا ملتزمين بها؛ كما أعلنا للرأي العام العالمي والجميع يعلم جيدا باننا كنا ملتزمين بالإتفاق النووي.
ووصف الإتفاق النووي بـإتمام للحجة للعالم أجمع وكافة الأجهزة والمنظمات الدولية وكافة الحكومات لكي يتعرفوا على أميركا بشكل أفضل وأكثر.
واضاف وزير الداخلية، ان نكث العهود وعدم وفاء الأميركيين أمر مألوف بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني وعليهم اليوم أن يعرفوهم أكثر فأكثر.
وأكد رحماني فضلي، اننا شعب مستقل ولدينا قدرات وكفاءات كبرى وقمنا بادارة البلاد طيلة الـ40 عاما الماضية على الرغم من كافة المشاكل بما فيها الحرب والحظر والعقوبات المفروضة علينا وها نحن اليوم نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي معرض إشارته الى أنه ينبغي للنظام الدولي أن يعير الأهمية اللازمة لإلتزامات الدول تجاه بعضها الآخر أضاف، إذا كان من المقرر أن يقوموا بإلغاء إتفاقية كل يوم وأن يقولوا دعونا لنجلس ونناقش قضايا جديدة أو أن ندخل تعديلات على المواضيع التي ناقشناها مسبقا، فعلينا أن نقول متسائلين، فماذا لو نقضتم العهود بعد إدخال التعديلات؟
وتابع في السياق ذاته، اننا لا نثق بأميركا أبدا وان الشعب الإيراني لديه التجارب والإستعداد اللازم لإدارة البلاد الى جانب القيادة وجميع السلطات في البلاد في أية ظروف كانت ولن نواجه أية مشكلة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1861 sec