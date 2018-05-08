قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني ان انسحاب الامريكان من الاتفاق النووي لا يشكل على ارض الواقع أي مشكلة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان اهم ما تعهدت به امريكا في اطار هذا الاتفاق يكمن في رفع الحظر عن ايران؛ لكنها ليس فقط لم تقدم على اي خطوة في هذا الاتجاه وانما مارست الحظر بشتى الذرائع ضد البلاد.

ولفت آية الله آملي لاريجاني خلال اجتماعه يوم الاثنين مع كبار المسؤولين في جهاز القضاء، لفت الى ان جانبا من مآرب الساسة الامريكان عبر التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي بات واضحا للشعب الايراني ومسؤولي البلاد؛ مؤكدا ان الامريكان ومنذ توقيعهم على الاتفاق النووي لم ينفذوا ايا من المسؤوليات التي تعهدوا بها في اطار الاتفاق.

وقال رئيس السلطة القضائية ان الجمهورية الاسلامية ستواصل دعاويها ضد الحكومة الامريكية لكونها وقعت على اتفاق يقضي البدء في تنفيذه الالتزام بمفاد هذه الوثيقة وبما يشمل رفع الحظر عن ايران، لكنها لم تقم بذلك.

ونوه اية الله املي لاريجاني الى ان امريكا تحاول الترويج بان انسحابها من الاتفاق النووي سيعرض ايران الى مشاكل كبيرة وخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية قائمة على طاقاتها الذاتية ولا ترتكز مسيرة التقدم فيها على اداعاءات امريكا وحلفائها في الانفتاح ابدا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق آية الله آملي لاريجاني الى الحكم الصادر عن القضاء الامريكي حول ادانة ايران بدفع الغرامة على خلفية هجمات 11 ايلول 2001؛ واصفا هذا الاجراء بأنه يصب في سياق السياسات الشريرة ومسرحية امريكية مثيرة للسخرية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واردف قائلا ان الراي العام العالمي يعلم جيدا، كما ان المواطنين الامريكان يعلمون بان من يقف وراء الستار في احداث الحادي عشر من ايلول هما القاعدة والسعودية.

وفي الختام دعا رئيس السلطة القضائية الى تعزيز الوحدة والانسجام الوطني في البلاد لمواجهة الجشع والتهديدات الامريكية الساذجة.