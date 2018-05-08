أعلن الممثل الخاص للرئيس الفلبيني، خوزه دونيشيا، ان الحكومة الفلبينية على استعداد تام لتطوير العلاقات المصرفية مع ايران.

واعتبر دونيشيا، الذي يزور طهران، المتغيرات الأخيرة في المنطقة وخاصة في المجال الاقتصادي والسياسي بأنها تتطلب التعاون بين البلدين، وقال: ان ايران تعد شريكاً اقتصادياً مهماً للفليبين التي تسعى مع الصين لتطوير التعاون والعلاقات التجارية المشتركة وخاصة في مجال البتروكيماويات.

وخلال لقاء المسؤول الفليبيني بوكيل البنك المركزي الايراني، بحث الوفد إمكانية الاستثمار في ايران وخاصة في مجال البتروكيماويات.

وقال وكيل البنك المركزي الايراني أكبر كميجاني: ان من مبادئ السياسة الاقتصادية الايرانية هي تطوير التعاون مع الدول الآسيوية وخاصة دول جنوب شرق آسيا وان العلاقات الايرانية مع هذه الدول هي بالمستوى المرجو خاصة مع الفلبين والصين وأندونيسيا وماليزيا .وأضاف: ان تطوير العلاقات المصرفية يشكل بداية للتعاون الاقتصادي والتجاري، ونحن مستعدون لتطويره بين مصارف البلدين.

ويزور طهران وفد يضم مستثمرين فلبينيين وصينيين برئاسة الممثل الخاص للرئيس الفلبيني.