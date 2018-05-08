قال محمد شريعتمداري، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، بعد تأكيده على الفرص المتاحة للتعاون بين ايران وكرواتيا: إن كرواتيا تتمتع بخبرات في إنتاج الزوارق والسفن، ونظراً الى عزم ايران على تحديث أسطولها التجاري البحري ونظراً الى وجود 3 آلاف و500 سفينة صغيرة في موانئ جنوب البلاد تحتاج الى تحديث، فانه يمكن بدء التعاون في هذا المجال.

وخلال إجتماع الوزير شريعتمداري، الثلاثاء، بمساعدة رئيس وزراء كرواتيا وزيرة الاقتصاد مارتينا داليتش بطهران، أشار الوزير الى مشروع تحديث أسطول النقل التجاري البحري وسيارات الشحن الكبيرة. مضيفاً: ان ايران تنوي خلال السنوات الثلاث القادمة تحديث 200 ألف سيارة شحن كبيرة ونجري مفاوضات مع الجانب الأوروبي في هذا الشأن. وأضاف: ان ايران خصصت 14 مليار دولار لصالح هذه المشاريع تم تمويل البعض منها أجنبياً، متمنياً أن تشارك كرواتيا فيها.

وأفاد وزير الصناعة بأنه نظراً الى تصدير ايران 6 مليارات دولار من المواد الغذائية الى العالم سيكون التعاون الايراني-الكرواتي مجدياً في هذا الشأن ويسهم في تطوير العلاقات التجارية. وأشار شريعتمداري الى دخول 11 مليون سائح الى كرواتيا سنوياً، مؤكداً بذلك على ضرورة تأسيس شركات سياحية مشتركة بين البلدين، فضلاً عن إستعداد ايران لتقديم تسهيلات في إصدار التأشيرات للرعايا الكرواتيين كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما أعلن وزير الصناعة عن إستعداد ايران لتفعيل خارطة طريق تنموية في مجال الصناعة والمناجم والتجارة مع كرواتيا، وقال: إنه من شأن كرواتيا أن تتحول الى بوابة لتنمية التعاون مع أوروبا يهتم بها العاملون في الاقتصاد الايراني.

هذا وذكّر شريعتمداري بالسوق الايرانية التي تضم 80 مليون مستهلك وبالأسواق المحيطة بايران كحافز من شأنه أن يحث كرواتيا على المشاركة الاقتصادية في جميع القطاعات والمشاريع الايرانية. كما أكد، خلال الإجتماع، على أهمية العلاقات المصرفية باعتبارها بنى تحتية داعمة للعلاقات الاقتصادية، منوهاً الى لمسه رغبة لدى بعض الشركات الكرواتية في بدء مشاريع داخلية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة السيارات، فضلاً عن وجود نشاطات قائمة بين البلدين حالياً في مجال التقنيات العامة وتقنية المعلومات وخدمة الـ ICT والطاقات المتجددة والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الكرواتية: إن حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ من مارس 2017 حتى مارس هذا العام 30 مليون دولار ومازالت هنالك فرص متاحة لمد التعاون الثنائي التجاري في مجال الطاقة والنفط والغاز والهندسة وإنشاء البنى التحتية وتقنية الملعومات والصناعات الغذائية ووسائل النقل. وأضافت ان بلادها تتمتع ببنى تحتية قوية في مجال السياحة والنقل البحري والزراعة.

من جهته، أعلن مساعد وزير الاقتصاد والمالية عن التوصل لإتفاق تعاون مع أحد البنوك الكرواتية، يتعامل بدوره مع البنوك الأوروبية والايطالية. وأوضح محمد خزاعي، في الملتقى التجاري الايراني-الكرواتي في طهران أمس الثلاثاء، بمشاركة مارتينا داليتش وزيرة الاقتصاد الكرواتية، أن كرواتيا وبعد سنوات أقدمت على شراء النفط الايراني. ولفت الى أن إتفاقية دعم الاستثمارات المتبادلة بين ايران وكرواتيا باتت جاهزة للتوقيع ومن المتوقع إبرامها على المدى القريب، فضلاً عن إتفاقية التعاون الجمركي التي تتطلب بعض التعديلات.

علماً أن الدول الغربية قد استثمرت حتى الآن أكثر من 14 مليار دولار في كرواتيا منها استثمارات في قطاعات المصارف والضمان الاجتماعي والإتصالات والسياحة وإنتاج الأدوية وإنتاج عصائر الفواكه.