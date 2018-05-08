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رقم الخبر: 219090 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
الإتفاق على تبادل 800 ميغاواط كهرباء مع جمهورية آذربايجان

الإتفاق على تبادل 800 ميغاواط كهرباء مع جمهورية آذربايجان

أعلن وزير الطاقة، رضا أردكانيان، إنه تم الإتفاق مع جمهورية آذربايجان على تبادل 800 ميغاواط من الكهرباء، مشيراً إلى أن الإتفاق الذي وقع بين الجانبين سينفذ بعد الصيف القادم.

وعلى هامش لقائه وزير الطاقة الآذربايجاني برويز شهبازوف، يوم الإثنين، أشار أردكانيان إلى تاريخ التعاون بين البلدين في مجال الأنهار الحدودية، لافتاً إلى أن البلدين سوف يحتفلان قريباً بالذكرى السنوية الخمسين لإنطلاق التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأشار أردكانيان إلى زيادة حجم التعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس روحاني إلى آذربايجان في أبريل الماضي، لافتاً إلى أن البلدين تمكنا من عقد إتفاقية ثنائية بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس روحاني الناجحة إلى هذا البلد.

ونوه أردكانيان إلى أن من المشاريع التي اتفق عليها روحاني خلال زيارته لباكو هو ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بنظيرتها الآذريجانية والروسية، مشيراً إلى أن المشروع سوف يتم تنفيذه قريباً ومع الإنتهاء من المراحل التقنية الخاصة به.

 
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