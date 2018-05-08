قُتل 19 مسلحًا على الأقل، بينهم 7 يحملون الجنسية الباكستانية، يوم الثلاثاء، خلال عمليات القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) الأفغانية في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، في بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة التابعة إلى المديرية الوطنية للأمن الأفغاني نفذت مداهمات على مجمعات عسكرية تابعة لحركة "طالبان" مما أسفر عن مقتل 5 من قادة الحركة. وأضاف البيان أن إجمالى عدد القتلى هو 19 مسلحًا بينهم 7 باكستانيين.