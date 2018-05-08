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رقم الخبر: 219089 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 18:03 الاقسام: دوليات  
مقتل 19 مسلحا بعمليات عسكرية شرقي أفغانستان

مقتل 19 مسلحا بعمليات عسكرية شرقي أفغانستان

قُتل 19 مسلحًا على الأقل، بينهم 7 يحملون الجنسية الباكستانية، يوم الثلاثاء، خلال عمليات القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) الأفغانية في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

 وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، في بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة التابعة إلى المديرية الوطنية للأمن الأفغاني نفذت مداهمات على مجمعات عسكرية تابعة لحركة "طالبان" مما أسفر عن مقتل 5 من قادة الحركة. وأضاف البيان أن إجمالى عدد القتلى هو 19 مسلحًا بينهم 7 باكستانيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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