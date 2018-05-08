وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الاثنين، على هامش اجتماع الجمعية الاقليمية لسكك الحديد في منطقة الشرق الأوسط، قال محمدزادة: إننا نسعى في هذا المجال لاستقطاب حصة أكبر من سلع الترانزيت من الهند وجنوب شرق آسيا الى روسيا وأوروبا عبر سكك الحديد الايرانية. وأكد على ضرورة إدارة الخدمات السككية وتوفير البنية التحتية في هذا المجال، وأضاف: هنالك الآن عدة ممرات ناشطة في مجال الترانزيت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وبعد إنشاء الخط السككي رشت-آستارا (شمال غرب ايران) ستكون هذه الممرات في خدمة النقل والشحن وترانزيت سكك الحديد الايرانية بطاقة أكبر. وأضاف: ان ترانزيت السلع عبر سكك الحديد الايرانية نما خلال العام الماضي بنسبة أكثر من 50 بالمائة ليصل الى نحو 6ر1 مليون طن ومن الممكن رفع هذا الرقم بصورة لافتة أيضاً.

وأوضح محمدزادة بأن حجم نقل السلع بين ايران وتركيا شهد خلال العام 2017 نمواً بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ بلغ أكثر من 600 ألف طن، وقال: ان هدفنا هو الوصول الى مليون طن.