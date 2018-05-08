أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء، أن المرحلة الثانية من مصفى ستاره خليج فارس (نجمة الخليج الفارسي) تم تدشينها أواخر العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2018)، حيث بلغ إنتاج البنزين في هذا المصفى 22 مليون لتر يومياً.

وفي مؤتمر صحفي على هامش المعرض الدولي الـ23 لقطاع النفط في ايران، أشار العميد عبادالله عبداللهي الى أن مقر خاتم الـنبياء للبناء يمتلك اليوم قدرات راقية من حيث الكوادر الإنسانية والمعدات والآلات والتقنيات الحديثة، وقال: نحن نشارك في تنفيذ المشاريع وفق تقييم أولويات البلاد واحتياجاتها.

وصرح العميد عبداللهي: إننا خلال السنتين الماضيتين قدمنا أداء جيداً، إلا أن السنة الحالية ستكون سنة خاصة لأننا سندشن خلالها 40 مشروعاً ضخماً وهاماً بقيمة 118 ألف مليار تومان، 10 مشاريع منها نفطية، و11 مشروعا في المياه، و10 مشاريع للطرق، ومشروعان في الصناعة والتعدين، و3 مشاريع في العمران، و3 مشاريع في المعلومات والتقنيات.

واعتبر مصفى (نجمة الخليج الفارسي) بأنه من أهم المشاريع البنيوية في البلاد، وقال: تم خلال العام الماضي تدشين المرحلة الأولى من هذا المصفى، حيث بلغ الإنتاج حتى يومنا هذا أكثر من 6 مليارات لتر من مختلف المشتقات، 3 مليارات لتر من البنزين. وأضاف: لدينا بشرى للشعب الايراني، وهو أن المرحلة الثانية من المصفى تم تدشينها في أواخر العام الماضي، والآن بلغ إنتاج البنزين في هذا المصفى 22 مليون لتر، بحيث يتم يومياً تحويل 240 ألف برميل من المكثفات الغازية الى مشتقات، وسيتم التدشين الرسمي للمرحلة الثانية لهذا المصفى بحضور رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة.

وأعلن عبداللهي انه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين وحدة التقطير من المرحلة الثالثة، وسيتحقق التدشين الكامل لهذا المصفى بطاقة 360 ألف برميل من المكثفات الغازية قبيل إنتهاء العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2019.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة المحطات النفطية: ان ايران قامت بمقايضة 3 ملايين و500 ألف برميل من النفط خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2018) مع البلدان المطلة على بحر قزوين.

وفي تصريح له يوم الاثنين على هامش معرض ايران الدولي للنفط والغاز، قال بيروز موسوي: ان النفط الذي تسلمته (ايران) خلال هذه الفترة استخدم في مصافي تبريز (شمال غرب)، وطهران العاصمة. وأعرب موسوي عن ارتياحه لاستئناف عملية المقايضة لدى المحطات النفطية الشمالية؛ مصرحاً: في الشهر الماضي أبحرت الناقلة النفطية الحادية والسبعين في هذا السياق.

هذا وستعرض وزارة النفط الايرانية 14 حقلاً نفطياً اكتشفت حديثاً للاستثمار وسيتم تقديم المناقصات ذات الصلة وهي على قناعة أن ستة حقول منها ستحظى باهتمام المستثمر الأجنبي.

وقال صالح هندي، مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية: ان الحقول الأربعة عشر المكتشفة تقع في منطقة مساحتها 80 ألف كيلومتر مربع سيتم عرض مناقصاتها في شهر حزيران، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقود بنهاية العام 2018 .وبيّن هندي ان شركة (أو.ام.في) النمساوية، و(لوك أويل) الروسية، وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) أبدوا رغبتهم للاستثمار في الحقول المكتشفة.