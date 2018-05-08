|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219085
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 18:02
|الاقسام: دوليات
|
الشرطة الألمانية تعتقل "النازية الهاربة"
قالت السلطات الألمانية إنها اعتقلت عضوة مسنة بالنازيين الجدد ونقلتها إلى السجن لتبدأ قضاء الحكم الصادر بحقها في تهمة إنكار الهولوكوست.
وقال الادعاء والشرطة لوكالة الأنباء الألمانية الاثنين، إن أورسولا هافربك ( 89 عاما) ألقي القبض عليها بمنزلها في بلدة فلوتو بوسط ألمانيا. وأدينت هافربك في تهمة التحريض العام الماضي في محكمة ولاية فيردين، وصدر بحقها حكم بالسجن عامين لإنكارها الهولوكوست، وهو ما يعد جريمة في ألمانيا. وكان من المفترض أن تصل إلى السجن الأسبوع الماضي إلا أنها اختفت.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر