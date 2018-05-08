وقال الادعاء والشرطة لوكالة الأنباء الألمانية الاثنين، إن أورسولا هافربك ( 89 عاما) ألقي القبض عليها بمنزلها في بلدة فلوتو بوسط ألمانيا. وأدينت هافربك في تهمة التحريض العام الماضي في محكمة ولاية فيردين، وصدر بحقها حكم بالسجن عامين لإنكارها الهولوكوست، وهو ما يعد جريمة في ألمانيا. وكان من المفترض أن تصل إلى السجن الأسبوع الماضي إلا أنها اختفت.